Florida dona terreno junto a la Torre de la Libertad de Miami para la biblioteca presidencial de Trump

El estado de Florida aprobó este martes la cesión de un terreno en pleno centro de Miami, junto a la emblemática Torre de la Libertad, para construir la futura biblioteca presidencial de Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos.

La decisión fue tomada por el gobernador Ron DeSantis y los miembros de su gabinete, quienes votaron a favor de entregar los derechos del terreno, valorado en más de 66 millones de dólares, a la fundación sin fines de lucro Donald J. Trump Presidential Library Foundation, Inc., dirigida por Eric Trump, Michael Boulos (esposo de Tiffany Trump) y el abogado James Kiley, informó la agencia AP.

El predio donado tiene una extensión de 2,63 acres y actualmente es utilizado como estacionamiento por el Miami Dade College.

Está ubicado frente al Kaseya Center —sede del equipo de baloncesto Miami Heat— y en una de las zonas más codiciadas de la ciudad, rodeada de rascacielos y con vista directa al paseo marítimo de la Biscayne Bay.

“Será la mejor biblioteca presidencial jamás construida, en honor al mejor presidente”, escribió Eric Trump en redes sociales tras la votación.

El nuevo centro estaría situado justo al lado de la Torre de la Libertad, un edificio de estilo renacimiento español que sirvió como centro de atención a los refugiados cubanos entre 1962 y 1974 y hoy funciona como museo de la inmigración. Esta cercanía añade una carga simbólica al proyecto, que mezcla legado político, historia migratoria y promoción turística.

No obstante, la iniciativa no está exenta de polémica. La Torre ha sido escenario de protestas contra las políticas migratorias de Trump, especialmente su agenda de deportaciones masivas, vista por sectores de la comunidad cubanoamericana como una contradicción frente a su discurso proinmigrante hacia los cubanos.

La Legislatura estatal, dominada por republicanos, aprobó este año una ley que impide a gobiernos locales bloquear la construcción de bibliotecas presidenciales.

La norma fue impulsada tras tensiones previas entre Trump y autoridades locales por regulaciones sobre símbolos patrióticos en Palm Beach.

Antes de elegir Miami como sede definitiva, se barajaron otras opciones como la Florida International University y la Florida Atlantic University. Sin embargo, la cercanía al mar y al símbolo migratorio que representa la Torre fueron factores clave en la elección.

El proyecto contempla además la construcción de un hotel adyacente, lo que convertiría a la biblioteca de Trump en la primera en incluir un desarrollo turístico complementario.

La votación de este martes marca el primer paso concreto para que el centro de Miami acoja este proyecto presidencial, en una ciudad donde el expresidente —y actual mandatario— conserva un fuerte respaldo, especialmente entre los votantes cubanoamericanos.