Investigación revela el rastro perdido de petróleo venezolano enviado a Cuba

Buque petrolero saliendo de la bahía de La Habana, año 2020 (Imagen de Referencia).

Una investigación periodística internacional reveló que al menos nueve cargamentos de petróleo venezolano valorados en unos 429 millones de dólares fueron enviados a Cuba entre mayo y septiembre de 2025, pero no dejaron rastro en los sistemas de monitoreo marítimo ni en los registros de entrada de los puertos de la isla.

El reportaje, publicado este martes por La Prensa de Panamá, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Armando.Info, Transparencia Venezuela y Diario de Cuba, se basa en documentos internos de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y expone un presunto esquema de triangulación de cargamentos mediante empresas fantasma.

Según la investigación, tres sociedades registradas en China, Singapur y Hong Kong —Hangzhou Energy, Shineful Energy y Forever Energy Trading— despacharon durante ese período 47 millones de barriles de crudo venezolano, con un valor estimado de 2,600 millones de dólares.

De acuerdo con tres fuentes de Pdvsa citadas por los investigadores, esas compañías eran controladas a través de prestanombres y estaban vinculadas al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano y a Carlos Malpica Flores, sobrino de Nicolás Maduro y exvicepresidente de Finanzas de Pdvsa.

Los cargamentos destinados a Cuba aparecían consignados a nombre de Cubametales, la empresa estatal encargada de importar combustibles y vinculada al conglomerado militar GAESA.

Uno de los casos más llamativos ocurrió el 2 de agosto de 2025, cuando el buque Halima cargó 1.1 millones de barriles de crudo Merey 16 con destino declarado a Cubametales. Dos días después, el mismo petrolero recibió otro millón de barriles, esta vez consignados a Forever Energy Trading, una de las sociedades señaladas en la investigación.

Según una fuente de Pdvsa, el plan consistía en descargar inicialmente el crudo en Matanzas y continuar luego hacia Malasia, donde sería comercializado mediante criptomonedas para dificultar el seguimiento de las operaciones.

Sin embargo, los propios registros internos de la petrolera venezolana no confirman que esas descargas en Cuba llegaran a realizarse.

Barcos que nunca llegaron... al menos oficialmente

Uno de los principales hallazgos del reportaje es que ninguno de los buques identificados aparece llegando a puertos cubanos.

Las plataformas de seguimiento marítimo MarineTraffic, VesselFinder y Global Fishing Watch no registran arribos a Matanzas, La Habana o Cienfuegos de los barcos señalados por Pdvsa.

La investigación añade que el Instituto de Energía de la Universidad de Texas detectó seis cargamentos venezolanos enviados a Cuba entre junio y septiembre de 2025, pero ninguno coincide con las diez operaciones que, según los documentos internos de Pdvsa, tenían como destino el puerto de Matanzas.

El caso del Skipper

Uno de los episodios que mejor ilustra la complejidad del esquema es el del petrolero Skipper.

El buque fue interceptado por fuerzas estadounidenses el 10 de diciembre de 2025, cuando transportaba crudo contratado conjuntamente por Cubametales y Shineful Energy.

Había zarpado de Venezuela seis días antes con destino declarado a Matanzas. Sin embargo, durante la travesía realizó una transferencia de parte de su carga al buque Neptune 6 en alta mar y posteriormente continuó viaje hacia Asia, según datos de la firma especializada Kpler, citados por The New York Times.

Tras la captura, el régimen cubano denunció la operación como un acto de "piratería y terrorismo marítimo" y sostuvo que agravaba la ya crítica situación energética del país.

En plena crisis eléctrica

Los presuntos envíos de petróleo ocurrieron mientras Cuba enfrentaba una de las peores crisis energéticas de su historia reciente.

El 21 de julio de 2025, la Unión Eléctrica reportó un déficit de 2,045 MW, una cifra récord en ese momento, que provocó apagones de más de 12 horas diarias en numerosas provincias.

Pese a la gravedad de la situación, buena parte del combustible que, según los documentos de Pdvsa, debía llegar a la isla no puede ser rastreado en registros públicos.

Las sanciones y el silencio oficial

La investigación también revela que la relación de Ramón Carretero, un empresario panameño con trayectoria en negocios con gobiernos autoritarios, con el régimen cubano iba más allá del negocio petrolero.

Su cercanía con Raúl Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro conocido como "El Cangrejo", quedó expuesta tras un accidente aéreo ocurrido el 24 de septiembre de 2025 en el aeropuerto venezolano de Maiquetía, donde la bitácora del vuelo confirmó que ambos viajaban juntos.

Meses después, el 11 de diciembre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Carretero y Carlos Malpica Flores, extendiendo las medidas a familiares de ambos y a empresas vinculadas a la red investigada.

En abril de 2026, Miguel Díaz-Canel reconoció públicamente que la economía cubana había sufrido un fuerte impacto tras la captura de Nicolás Maduro, pero evitó revelar datos sobre las importaciones de petróleo.

«No te voy a dar cifras porque son cosas que se persiguen mucho por parte de los servicios de inteligencia norteamericanos para ver en qué manera pueden afectarnos», declaró entonces.

Los periodistas de la alianza internacional solicitaron explicaciones a Cupet y al Ministerio de Energía y Minas, pero no obtuvieron respuesta.

Así, la principal incógnita planteada por la investigación permanece abierta: si los cargamentos salieron de Venezuela con destino a Cuba y nunca aparecieron en los registros portuarios de la isla, ¿qué ocurrió con ese petróleo valorado en casi 429 millones de dólares?