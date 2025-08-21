Régimen cubano moviliza militares para sembrar cien cedros que conformen el nombre “Fidel” en las unidades

Y cuando uno cree que el régimen cubano llegó a la cima del culto a la personalidad de Fidel Castro, surge otra iniciativa que hace dudar de los límites: movilizar tropas militares para sembrar cien cedros que, al crecer, conformen la palabra “FIDEL” visible desde el aire, es el nuevo homenaje.

La siembra simbólica, realizada en Artemisa y Matanzas, forma parte de los homenajes políticos rumbo al centenario del natalicio del dictador en 2026.

Según un reporte del Canal Cubano de Noticias, los combatientes de la Brigada Móvil de Tropas Especiales, Orden Antonio Maceo, protagonizaron la plantación en Artemisa.

El teniente Pedro Jesús Pérez Pino afirmó que “los cien árboles forman el nombre de FIDEL, el nombre de nuestro querido comandante en jefe”, del cual aseguró que “siempre lo tendremos en la memoria”.

El reportero retomó las palabras de la periodista oficialista Katyushka Blanco, quien exaltó al cedro como símbolo de “fuerza, grandeza, dignidad, coraje y nobleza”, y llegó incluso a afirmar que su madera “es la misma que formó el espíritu, el alma y el cuerpo de Fidel Castro”, una comparación que eleva la botánica a niveles de liturgia política.

El mayor Yosel Leiva Méndez, jefe de la sección juvenil de la dirección política de las FAR, insistió en que “Fidel nos legó la filosofía de lucha, el camino irrevocable del socialismo y los valores de combatientes revolucionarios”.

Durante el acto, varios soldados recibieron el carné del Partido Comunista, mientras el primer teniente Julio César Salgado Mir declaró: “En estos momentos yo me siento ahora mismo Fidel Castro”, una afirmación que confirma hasta qué punto la consigna puede confundirse con la identidad personal.

Las plantaciones no se limitaron a Artemisa. En Matanzas, la oficialista Tania Guevara, egresada de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, celebró en Facebook la siembra de otros cien cedros en la Región Militar junto a jóvenes de uniforme.

Captura Facebook / Tania Guevara

En su publicación describió al árbol como “fuerte, resistente y enorme”, y lo relacionó incluso con referencias bíblicas: “Sí, FIDEL es todo lo que caracteriza a los cedros: fuerte, resistente, enorme, maravilloso y fue mandado por Olofi (para muchos) para poner en orden y felicidad a Cuba”.

En otro mensaje, Guevara calificó la siembra como un “gesto lindo” y aseguró que los árboles “crecerán con la misma fuerza y resistencia que caracterizaron al invencible FIDEL”.

Captura Facebook / Tania Guevara

También expresó “orgullo” por los jóvenes de verde olivo, a quienes describió como “continuadores del legado histórico que demostrarán al imperio que jamás dejarán de defender su patria”.

El régimen prevé extender estas siembras a otras unidades de las FAR en el país como parte de la campaña política hacia el centenario de Fidel Castro, reforzando un culto a su figura que, lejos de apagarse, se multiplica en gestos simbólicos cada vez más extravagantes.

Como parte del despliegue propagandística para conmemorar el 99 cumpleaños de Fidel Castro, y el camino al centenario de la fecha, en Guantánamo el régimen presentó comedores comunitarios con capacidad para solo diez personas, un gesto que, lejos de resolver la precariedad alimentaria, subraya la contradicción entre la propaganda de justicia social y la profunda crisis que vive el país.

La maquinaria política también se activó en Birán, donde Raúl Castro apareció junto a Díaz-Canel en el acto central por la efeméride.

Allí se presentó un programa nacional bajo el lema “Cien años con Fidel”, concebido para adoctrinar a niños y jóvenes con actividades que buscan mantener viva la figura del dictador como guía ideológica, en contraste con una juventud que sueña con emigrar y critica abiertamente al sistema.

Desde el Palacio de la Revolución, Miguel Díaz-Canel aseguró que Fidel está “en plenitud de sobrevida”, en un discurso cargado de consignas donde lo describió como “constante, guía y reto”, ignorando el descontento de millones de cubanos que enfrentan hambre, apagones y falta de medicinas.

El aparato cultural se sumó a la campaña con la inauguración en el Memorial José Martí de una exposición fotográfica de Alex Castro, hijo del dictador.

La muestra, presentada como un retrato íntimo, forma parte de un programa más amplio de eventos que se extenderá hasta el centenario en 2026, reforzando el culto a la personalidad mientras el país enfrenta una de sus peores crisis económicas.

