Tribunales migratorios de EE.UU. pisan el acelerador y las órdenes de deportación se multiplican: Estas son las cifras

Arresto de un migrante por ICE (i) y Corte de Inmigración (d)

El gobierno de Donald Trump ha transformado el sistema judicial migratorio de Estados Unidos en 2026, abarrotando las salas de los tribunales de inmigración y reduciendo drásticamente los tiempos de preaviso para las audiencias.

El resultado: las órdenes de deportación casi se duplicaron entre enero de 2025 y junio de 2026, pasando de aproximadamente 33,000 a cerca de 79,000 mensuales, según datos de Mobile Pathways citados por AP.

Audiencias masivas con preaviso mínimo

El mecanismo central de esta aceleración son las audiencias masivas de calendario maestro, en las que un solo juez puede tener programados cientos de casos en un mismo día.

En junio de 2026 se celebraron más de 1,300 de estas sesiones, casi el triple de las registradas en el mismo mes del año anterior.

El tiempo de preaviso para comparecer ante un tribunal cayó de una mediana de 158 días en abril a apenas 42 días en junio, haciendo prácticamente imposible conseguir representación legal.

La consecuencia directa fue la emisión de 20,763 órdenes de deportación in absentia en un solo mes, en audiencias con menos de 45 días de aviso.

En Dallas, la tasa de órdenes dictadas en ausencia alcanzó el 29.3% en mayo de 2026, frente a una media nacional del 12.3%, según Mobile Pathways.

En algunos contextos, la tasa de ausencias se duplicó hasta el 40%.

La purga del cuerpo de jueces

Paralelamente, la administración reestructuró el cuerpo judicial migratorio. Desde enero de 2025, el gobierno despidió a más de 113 jueces de inmigración, según la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, citada por Reuters.

El rezago en los tribunales se acercaba a los 4 millones de casos en febrero de 2026, con apenas unos 520 jueces activos.

Los nuevos jueces nombrados por Trump tienen un perfil radicalmente distinto: aprueban solicitudes de asilo en apenas el 6% de los casos, frente al 46% de los jueces removidos.

El abogado de inmigración de Florida Willy Allen III lo resumió en mayo de 2026: «Hay 120 jueces nuevos entrenados en tres o cuatro semanas para negar casos».

El impacto sobre los cubanos

La comunidad cubana figura entre las más afectadas. Entre octubre de 2025 y junio de 2026, 4,007 cubanos recibieron órdenes de deportación en Florida, según datos de TRAC de la Universidad de Syracuse.

Solo en junio de 2026, los tribunales dictaron 1,642 órdenes contra cubanos a nivel nacional.

Más de 42,000 cubanos tenían órdenes finales de deportación pendientes según datos del Departamento de Seguridad Nacional de noviembre de 2025.

En paralelo, ICE procesó casi 6,000 personas en centros de detención del área de Miami solo en julio de 2026, acumulando más de 41,000 detenciones desde enero de 2025, más que cualquier otra oficina de ICE en el país.

Una alternativa: La salida voluntaria

Frente a la presión judicial, la administración Trump impulsó el Proyecto Homecoming de salidas voluntarias, que al 28 de julio superó las 200,000 salidas, con un incentivo de 2,600 dólares por persona.

El contraste con el costo de una deportación forzosa es elocuente: mientras una salida voluntaria cuesta al gobierno unos 2,500 dólares, una deportación forzosa asciende a 18,245 dólares.

Para quienes ya tienen una orden dictada, los abogados de inmigración advierten que aún existen vías legales: apelar puede representar una segunda oportunidad para quienes reúnan los requisitos.

Con casi 4 millones de casos acumulados y una tasa de aprobación de asilo reducida al 6%, las posibilidades de obtener protección legal se han reducido drásticamente para millones de inmigrantes, incluidos decenas de miles de cubanos.