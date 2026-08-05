EE.UU. oficializa en el Registro Federal las sanciones contra Díaz-Canel, Lis Cuesta, Manuel Anido y Alejandro Castro Espín

El Gobierno de Estados Unidos oficializó este miércoles en el Registro Federal las sanciones impuestas contra cinco personas y seis entidades vinculadas al régimen cubano, entre ellas el gobernante Miguel Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta Peraza y varios miembros de la familia Castro.

Según informó Martí Noticias, la publicación del documento 2026-15827 no supone nuevas sanciones, sino que incorpora de manera permanente al registro público las medidas adoptadas el pasado 4 de junio por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, en aplicación de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de este año.

Con esta formalización, permanecen bloqueados todos los bienes e intereses que los sancionados puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y continúa prohibido que ciudadanos, empresas o instituciones de Estados Unidos realicen transacciones con ellos.

Además de Díaz-Canel y Lis Cuesta, la lista incluye al hijastro del gobernante, Manuel Anido Cuesta; al hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín; y al nieto del exmandatario cubano, Raúl Alejandro Castro Calis.

Las sanciones también alcanzan al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), la agencia de viajes Amistur Cuba S.A., vinculada al ICAP, y la empresa minera La Victoria S.A.

La inclusión del MINFAR tiene un significado especial debido a la influencia que el estamento militar mantiene sobre amplios sectores de la economía cubana mediante el conglomerado empresarial GAESA. Por su parte, la designación de La Victoria S.A., una empresa mixta entre la australiana Antilles Gold Ltd y la estatal Geominera S.A., provocó en junio la suspensión de la cotización bursátil de la compañía australiana.

También destaca la incorporación de Alejandro Castro Espín, figura considerada una de las personas con mayor influencia dentro del aparato de seguridad cubano y quien encabezó las negociaciones secretas con la administración de Barack Obama que desembocaron en el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países en 2015.

Al anunciar las sanciones en junio, el secretario de Estado Marco Rubio aseguró que las medidas buscan golpear "la red que permite y financia las operaciones subversivas y radicales de Cuba" y advirtió que cualquier persona o entidad que preste apoyo a los sancionados podría ser objeto de nuevas designaciones.

Las medidas ahora publicadas en el Registro Federal correspondieron a la tercera ronda de sanciones aplicadas bajo la Orden Ejecutiva 14404. Previamente, Washington había sancionado a GAESA, Moa Nickel S.A., varios altos funcionarios del aparato de seguridad y entidades vinculadas a la inteligencia y la Policía Nacional Revolucionaria. En los meses posteriores, la Administración Trump amplió las restricciones a empresas relacionadas con los sectores del turismo, la energía y las misiones médicas cubanas.

Tras conocerse las sanciones en junio, Miguel Díaz-Canel calificó las medidas de "ilegítimas" y aseguró que Cuba resistiría lo que describió como una "arremetida imperial". Por su parte, el vicecanciller cubano afirmó que Washington ha impuesto alrededor de 250 sanciones contra la isla desde comienzos de 2026.