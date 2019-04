Estados Unidos,

Publicado el Domingo, 21 Abril, 2019 - 18:22 (GMT-5)

LOS ANGELES, 21 abr (Variety.com) - La película de la productora New Line "The Curse of La Llorona" (La maldición de La llorona) lideró la taquilla en los cines de América del Norte al recaudar 26,5 millones de dólares tras su estreno en 3.372 salas.

"La Llorona" es la última película de terror que supera las expectativas, consolidando aún más un género que está generando muy buenos resultados económicos. Sin embargo, esta película y otros estrenos como "Breakthrough" y "Penguins" no pudieron salvar a los cines del peor fin de semana de Semana Santa en casi 15 años.

Las ofertas cinematográficas de este fin de semana en América del Norte recaudaron 112 millones de dólares en ventas de boletos, el nivel más bajo desde 2005, según Comscore. La caída en las ventas probablemente se debe a que el resto de estudios de Hollywood evitaron estrenar una gran apuesta antes de "Avengers: Endgame", que se espera que rompa todos los registros cuando se estrene el 26 de abril.

"La Llorona", distribuida por Warner Bros, también debutó en 71 mercados internacionales, donde recaudó 30 millones de dólares para sumar globalmente 56,5 millones.

Warner Bros. y New Line consiguieron los dos primeros lugares en la taquilla luego de que "¡Shazam!", la cinta que lideró el fin de semana pasado, cayó al segundo lugar, al recaudar 17 millones de dólares en su tercer fin de semana desde su lanzamiento.

"Breakthrough" debutó en el tercer lugar al conseguir 11 millones de dólares durante el fin de semana y 14 millones en sus primeros cinco días de estreno.

Editado en español por Rodrigo Charme.

