Publicado el Lunes, 15 Julio, 2019 - 19:26 (GMT-5)

En medio del segundo número del concierto de Jennifer Lopez en el Madison Square Garden este sábado, mientras la adrenalina no hacía más que crecer, la emoción de los fans llegaba hasta el techo y la energía desbordaba el recinto deportivo, luces y música se apagaron dejando a todos desconcertados.

El apagón masivo que dejó a oscuras a buena parte de la ciudad de Nueva York durante cuatro horas obligó a la diva del Bronx a cancelar su segundo show en su ciudad natal, experiencia que vivió por primera vez durante sus veinte años de carrera musical.

Los fans no fueron los únicos con el corazón roto, sino también la artista, que incluso intentó esperar unos minutos para ver si regresaba la electricidad y continuar con el show, pero las autoridades obligaron a evacuar el lugar. A pesar de que la compañía de seguros del recinto dijo a JLo que devolverían el dinero a la gente y no tendría que dar el show, algo a lo que ella no accedió.

"Yo no puedo hacer eso. No le puedo hacer eso a toda la gente que estaba esperando con ansias este concierto. Compraron las entradas porque querían verlo. Este show es cosa de una sola vez en la vida, un show completamente diferente. No les puedo hacer eso a los fans. No sería yo", dijo la cantante, según se puede ver en el video que compartió resumiendo el suceso.

En conversaciones con la dirección del Madison Square Garden, pudieron llegar al acuerdo de ofrecer el show este lunes, ya que estaba desocupado el lugar.

"¡Se necesita más que un apagón en toda la ciudad para apagarnos! ¡Reprogramamos el show para la noche del lunes!", anunció JLo en Instagram, y aseguró que "vamos a tener la mejor celebración de todas".

