El Ruso mantiene rodando miles de carros en Cuba

Los inventos de El Ruso, un mecánico de 60 años que vive en la provincia de Mayabeque, podrían competir en cualquier evento cubano de innovadores y racionalizadores. Él asegura con orgullo que gracias a su trabajo muchos carros, sobre todo almendrones y autos rusos como los ladas, se mantienen rodando en las calles de la Isla.

Un reportaje del sitio Cubanet muestra la labor de este experto en su taller, donde fabrican todo tipo de repuestos de goma para automóviles y motocicletas: desde calzos para amortiguadores hasta zapatillas de bombas de freno de cualquier tipo.

“Llevo más de 30 años en esto y he fabricado desde una junta para bomba de freno de un Audi moderno hasta un calzo de amortiguador de un Chevrolet del año 48”, explicó.

Un machete, una cuchilla y un viejo motor eléctrico adaptado son sus principales herramientas de trabajo. Los materiales que emplea provienen de viejas gomas de tractores, montacargas y equipos agrícolas, que recoge de los basureros o que le regalan amigos. Incluso jefes del Ejército y del Ministerio del Interior le pagan sus trabajos con ruedas de goma de sus equipos.

“Las patrullas de la Policía también se rompen con frecuencia. Son, en la gran mayoría, autos rusos de la década del 80. Aquí casi todos los días llegan de diferentes lugares; algunos ya vienen recomendados por otros policías o militares a los que les he dado servicio anteriormente, ya me conocen y cuando voy en mi carro ni me paran, y si lo hacen es para pedirme alguna de las piezas que fabrico”, reveló.

La causa del éxito de El Ruso es, además de la calidad de su trabajo, que ni las juntas ni los calzos de goma se encuentran en las tiendas ni en los talleres del Estado, “así que todo el mundo viene aquí conmigo”.

Y por supuesto, el hecho de que el 76 por ciento de las carreteras del país presenten un estado técnico calificado “de regular a malo”, provoca que los carros pasen por su taller una o dos veces al año para ser reparados.