Sin seguridad jurídica ni libre mercado, Cuba no atraerá las inversiones necesarias

Cuba enfrenta su peor crisis económica y social en décadas, con salarios de miseria, apagones diarios, escasez de medicinas y una migración masiva sin precedentes. La situación actual supera incluso a los peores momentos del Período Especial y ha llevado a que el 89% de los cubanos viva en extrema pobreza, con un 78% deseando emigrar del país.

En medio de este colapso, el régimen ha intentado implementar reformas tímidas —desde autorizar pequeñas empresas privadas hasta atraer inversión extranjera limitada—, pero nada de esto ha resuelto la crisis. Los cambios cosméticos y los “parches” improvisados ya no surten efecto, y hasta los propios ciudadanos lo reconocen: en una reciente encuesta de CiberCuba, ninguno creyó en seguir con “parches y justificaciones” para salir adelante.

Crisis sin precedentes y reformas insuficientes

Cuba atraviesa la peor crisis económica de los últimos 60 años, un deterioro que afecta todos los ámbitos de la vida diaria. El salario promedio estatal ronda los 14 dólares mensuales al cambio informal, insuficiente ante precios disparados —un cartón de huevos alcanza los 3.600 pesos en el mercado negro—. A ello se suman apagones constantes, cortes de agua y un sistema de salud desabastecido, que apenas provee el 3% de los medicamentos necesarios. La crisis ha desatado una hemorragia migratoria: desde 2020 han emigrado 2,75 millones de cubanos, un cuarto de la población, dejando al país sin profesionales clave y agravando el colapso demográfico.

Frente a esta debacle, el Gobierno de Díaz-Canel ha aplicado medidas limitadas inspiradas en modelos chino y vietnamita. Se han legalizado más de 10.000 micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en apenas dos años, y hoy el sector privado genera alrededor del 30% del empleo y más de la mitad del comercio minorista. Sin embargo, estas aperturas están controladas con recelo. El régimen concibe al empresariado independiente como un “mal necesario” y muestra falta de compromiso con la libre empresa, tolerándolo solo porque ha ocupado espacios que el Estado dejó vacíos.

Inversión frenada por la falta de seguridad jurídica

Una regla básica para cualquier inversor es contar con seguridad jurídica: la garantía de que su propiedad y derechos serán respetados. En Cuba esa certeza no existe. Los emprendedores nacionales y los potenciales inversores de la diáspora enfrentan una indefensión descomunal ante un poder totalitario que cambia las reglas a su antojo. Incluso quienes desean invertir desde el exterior deben competir con las ventajas desleales del conglomerado militar GAESA y soportar el acoso de la Seguridad del Estado.

La dictadura cubana tiene un largo historial de arbitrariedades: desde las expropiaciones masivas sin indemnización de los años 60 hasta casos recientes de empresarios estafados. A esto se suman confiscaciones ilegales, redadas y el desconocimiento de sentencias judiciales. Actualmente, varias empresas extranjeras han denunciado que no pueden repatriar sus divisas, bloqueadas en cuentas bancarias por decisión del régimen. Este “corralito” cambiario ha indignado a empresarios y embajadas, y ha destruido la confianza necesaria para invertir. Sin seguridad jurídica ni respeto a la propiedad, ningún capital serio se arriesgará en Cuba.

Un mercado sin libertades no atrae desarrollo

A la inseguridad jurídica se suma la ausencia de un mercado libre. Cuba mantiene una economía centralmente planificada donde el Estado —y especialmente GAESA— controla la mayoría de sectores. Aunque las Mipymes privadas han demostrado ser el único sector dinámico, el régimen las asfixia con impuestos, topes de precios y regulaciones arbitrarias.

La distorsión es total: tipos de cambio múltiples, escasez de insumos por el monopolio estatal sobre el comercio exterior y un modelo que prioriza el turismo de lujo sobre la salud o la producción agrícola. En 2024, el 40% de las inversiones del país se destinó al turismo frente a un 2,7% a Salud Pública. Resultado: hoteles vacíos y hospitales sin medicamentos. El conglomerado militar GAESA, dirigido por familiares de Raúl Castro, se ha adueñado de casi toda la economía, levantando hoteles de lujo entre edificios en ruinas mientras millones de cubanos carecen de lo básico.

Un Estado fallido en manos de una élite militar

La raíz del problema es política. Cuba funciona como un Estado fallido, donde las instituciones están subordinadas a la cúpula militar y familiar del Partido Comunista. El verdadero centro de poder es GAESA, un emporio de generales y empresarios vinculados a la familia Castro. Mientras la población sufre apagones, inflación y escasez, esta élite acumula privilegios y controla los recursos del país. El régimen culpa al “bloqueo” estadounidense, pero la crisis responde al fracaso del modelo interno, la corrupción y la incompetencia del propio sistema.

Las protestas ciudadanas no cesan y hasta sectores antes leales, como cuentapropistas y funcionarios, muestran su descontento. El inmovilismo político mantiene al país paralizado y agrava la miseria. Raúl Castro, desde las sombras, sigue frenando cualquier apertura que ponga en riesgo el monopolio del poder.

El camino a la reconstrucción: libertad económica y cambio democrático

La salida requiere un cambio sistémico. Diversos organismos y analistas coinciden en que Cuba solo podrá superar la crisis con una economía de mercado, respeto a la propiedad privada, libre iniciativa, seguridad jurídica y apertura democrática. Sin esos pilares, no habrá inversiones ni desarrollo.

Garantizar un mercado libre y competitivo: eliminar trabas, liberar precios y descentralizar decisiones económicas.

eliminar trabas, liberar precios y descentralizar decisiones económicas. Seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada: aprobar leyes que protejan derechos y prohíban expropiaciones arbitrarias.

aprobar leyes que protejan derechos y prohíban expropiaciones arbitrarias. Libertad para emprender e innovar: permitir que los cubanos inicien negocios sin temor a confiscaciones.

permitir que los cubanos inicien negocios sin temor a confiscaciones. Apertura política y transparencia: acompañar la liberalización económica con una transición democrática y elecciones libres.

Mientras no haya libertad económica ni garantías jurídicas, Cuba seguirá hundiéndose en la miseria y perdiendo a sus mejores hijos en el exilio. La reconstrucción del país exige desmontar el sistema autoritario y construir un Estado de derecho al servicio de su pueblo.

