América Latina, Cuba,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Los sueños de prosperidad de Roges Saldívar Laurenzo, un joven cuentapropista de Santiago de Cuba, se vieron truncados tras invertir unos 400 mil pesos, cerca de 16 mil dólares.

Este cubano relató en un vídeo, publicado en el canal de Youtube de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), cómo transformó un lugar que servía a los vecinos para lanzar la basura en una sala de fiestas de música urbana.

Lo rentó hace dos años, cuando se encontraba en estado de derrumbe, a una empresa. "Me pasé un año dándole condiciones, preparándolo, quitando todo lo que no servía. Cuando empecé a explotarlo me quitaron el local", denunció ante el opositor José Daniel Ferrer.

No ad for you

Se da la circunstancia de que justo enfrente hay otra discoteca, que, según aseguró; pertenece a un "vicepresidente del gobierno".

"Pedí un crédito en el banco de 90 mil pesos, que con los intereses ascendió a 115 mil. En total fueron unos 400 mil pesos. Estuve nueve meses con el local cerrado pagando el crédito, que son más de dos mil pesos mensuales", afirmó.

"Volví a abrir mediante una autorización del Ministerio de Cultura, pero a los dos meses me dijeron que ese departamento no podía autorizar este movimiento", añadió.

La falta de respuestas llevó a la desesperación a este trabajador por cuenta propia, que puso en marcha el negocio junto a su madre. De hecho, vendieron una vivienda familiar para poder disponer de todo el dinero necesario.

"Actuaciones de Yomil y El Dany, El Micha o Los 4"

La alternativa que planteó a las autoridades de la Isla fue cambiar la actividad del espacio para obtener dinero y pagar los dos mil pesos mensuales del préstamo. Sin embargo, se encontró con una nueva negativa. "Ellos tiene un objetivo social para este espacio y el resto no les importa".

"Tenía un contrato firmado por 10 años y ahora me dicen que la empresa actuó mal. El problema es que no me devuelven el dinero", denunció Saldívar Laurenzo.

Este cuentapropista recordó con un sentimiento de impotencia el auge de un local al que "acudieron artistas como Yomil y El Dany, El Micha o Los 4".

Las pocas esperanzas se desvanecen tras acudir al Ministerio de Trabajo, a la policía, al Partido Comunista, al gobierno y a la propia empresa. Todo se resumen en que tiene que abandonar el espacio en el que invirtió.

Lejos de tener soluciones, lo que se encontró fue con una amenaza de cárcel si él y su madre no pagan el crédito bancario.