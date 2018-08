Europa, España,

Una mujer protagonizó este martes una indignante escena racista en el Metro de Madrid, tras decirle a una niña que no podía sentarse por su color de piel.

El fotógrafo Iram Martínez grabó el tenso momento vivido en uno de los vagones en la capital de España, donde varias personas salieron en defensa de la menor, la cual no aparece en las imágenes.

Los usuarios al ver lo que estaba sucediendo pidieron a esta mujer que guardara silencio, sin embargo, lejos de tranquilizarse siguió con su escalada de comentarios ofensivos. "¿Que se siente? ¡A la porra! Sinvergüenza", profirió ante la indignación de una mujer que se encontraba a escasos centímetros.

En ese momento intervino un hombre que estaba al lado, quien le pidió que se callara ante la gravedad de sus palabras. "Está mal de la cabeza. Cállese, que está molestando", aseguró.

Pero nada hizo cambiar su parecer e insistió con sus agravios comparativos. "¡Cómo estamos los españoles!", dijo mientras los comentarios contra ella iban aumentando.

"Está usted sola y todo el metro mirándole", le alertaron. "Que me miren! A mí me da igual, si no me van a meter en la cárcel por esto", contestó.

"¿Es que no pagamos todos los españoles a todos estos que vienen aquí?", "Va un español a la Seguridad Social y no te hacen caso. Y luego vienen estos...", fueron otros de los comentarios ofensivos que dejó esta mujer mientras los usuarios no salían de su asombro por lo que estaban oyendo.

El vídeo se ha hecho viral y en pocas horas ya ha sido compartido más de 4.000 veces, al mismo tiempo que acumula 431 comentarios.