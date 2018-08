América Latina, Cuba,

El comentarista estrella de la televisión estatal de la Isla, Renier González, tiene una peculiar manera de narrar los partidos.

En un video publicado en Facebook se le puede ver, tras las cámaras, narrando el juego de baloncesto de este martes en el que Cuba venció 78 puntos por 67 a México, clasificando a semifinales en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

Renier, que comenzó su carrera en la televisión en la Isla en 1996, es graduado de preuniversitario. Según dijo en una entrevista para Cubadebate trató de estudiar la carrerra de derecho de forma dirigida, "pero no me hallo en un aula ni estudiando materias que no me gustan, así que lo dejé pronto".

Sobre su trabajo como comentarista explicó: "Solo trato de informar lo mejor posible y me esfuerzo para ello y dentro de la información entretener y hacer pasar un buen momento a quien me escucha. No creo tener la capacidad, ni trato de influir en la opinión de los demás, solo digo lo que pienso y me responsabilizo con ello".

Uno de sus deportes favoritos es el fútbol y recientemente el periodista cubano Michel Contreras arremetió contra su manera de tratar el tema. Según considera, Renier tiene una "ciega parcialidad anti-Messi y pro-Cristiano".

Michel se refirió además a un video de hace unos años que se filtró en las redes sociales, donde Renier ofendía al futbolista argentino.