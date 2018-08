Estados Unidos,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

La muerte del senador republicano John McCain ha llevado a repasar algunos de los momentos más importantes de su trayectoria política. Varios medios han recordado lo ocurrido el 10 de octubre de 2008 en un mitin en Lakeville (Minnesota).

En aquel escenario y, aun a sabiendas de las dificultades que enfrentaba el Partido Republicano en la contienda electoral, el entonces candidato dio una lección de honestidad y transparencia en su discurso.

Uno de sus seguidores mostró su temor a que llegara a la Casa Blanca el aspirante afroamericano, pero la respuesta de McCain no dio lugar a dudas. "Te tengo que decir que el senador Obama es una persona decente y una persona a la que no hay que temer como presidente de Estados Unidos", afirmó ante la sorpresa del público.

No ad for you

A continuación una mujer vestida de rojo también explicó la desconfianza que sentía ante una posible victoria del candidato demócrata. "No puedo confiar en Obama. He leído sobre él y él no es... él no... él es un árabe", explicó. La respuesta de McCain se quedó grabada entre los asistentes.

"No, señora. Es un hombre de familia decente, un ciudadano con el que resulta que tengo algunos desacuerdos en asuntos fundamentales. De eso va esta campaña", aclaró.

La carta de Obama a McCain

Barack Obama compartió en su cuenta de Twitter una carta en la que elogió a McCain tras su muerte. Precisamente, según apuntó The New York Times, la familia del senador pidió al exmandatario que la leyera en el funernal.

"Veíamos nuestras batallas políticas como un privilegio, algo noble, una oportunidad para servir como guardianes de esos grandes ideales que teníamos en casa y que -queríamos- expandir por el mundo, reza la misiva.

Un mensaje que contrasta con la retórica desafiante que muestra en la actualidad el presidente Donald Trump, quien no será invitado al funeral.

De hecho el fallecido senador fue uno de los críticos del actual dirigente, quien sorprendió en 2015 al criticar a McCain por su captura en la Guerra de Vietnam. "Me gusta más la gente a la que no capturaron", aseguró cuando era candidato a las elecciones presidenciales.

El representante republicano de Arizona murió el sábado por la tarde a los 81 años de edad tras una larga batalla contra el cáncer cerebral. En julio de 2017 se conoció la noticia de que había sido diagnosticado de un glioblastoma (tumor cerebral).