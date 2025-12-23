Triángulo amoroso, traición y mucho fuego: Eduardo Antonio adelanta explosivo videoclip con Angelina Castro

El próximo 31 de diciembre se estrenará “Amor de tres”, el nuevo videoclip de Eduardo Antonio, una propuesta visual que promete cerrar el año con controversia, sensualidad y mucha conversación en redes sociales.

El audiovisual cuenta con la participación especial de Angelina Castro y uno de los coristas de El Divo y desarrolla una historia marcada por amor, traiciones y hasta un trío, llevando el drama romántico a un nivel provocador que rompe con lo convencional.

Con solo ver el adelanto ya se sabe que la narrativa estará cargada de tensión y erotismo, reforzando el carácter atrevido del tema musical.

En adelantos compartidos en Instagram, el propio artista resumió el proyecto con una frase que encendió las plataformas: “Las cosas se salieron de control”, provocando reacciones inmediatas entre seguidores. Comentarios, emojis de fuego y preguntas sobre dónde ver el estreno no tardaron en inundar la publicación.

Con “Amor de tres”, Eduardo Antonio apuesta por un videoclip intenso, sin filtros, que combina música, actuación y una historia que promete no dejar indiferente a nadie. Todo apunta a que el lanzamiento cerrará el 2025 con mucho fuego.