El Divo invita a su gran fiesta de fin de año al estilo Tropicana: ¡No te lo pierdas!

Eduardo Antonio organiza una fiesta de fin de año en La Mesa Kendall con un espectáculo al estilo Tropicana. Habrá música, baile, cena y champagne para celebrar con glamour y alegría. Reserva tu lugar.

Viernes, 26 Diciembre, 2025 - 15:03

Eduardo Antonio Foto © Instagram / Eduardo Antonio

Eduardo Antonio ya tiene lista la celebración con la que promete despedir el año por todo lo alto. La cita será este 31 de diciembre en La Mesa Kendall, donde el artista invita a vivir una noche cargada de glamour, música y espectáculo, al más puro estilo de Tropicana.

El Divo convocóa su público a una velada inolvidable que contará con Los Tachuelas, bailarinas en escena y un verdadero show de Tropicana, lleno de energía, ritmo y elegancia. Una propuesta pensada para quienes desean recibir el Año Nuevo rodeados de arte, alegría y buena vibra.

La noche incluirá champagne, una cena espectacular y un ambiente bellísimo, ideal para celebrar como se merece el cierre del año. Música, baile y glamour se unirán en un evento que promete quedar en la memoria de todos los asistentes.

El Divo lo resume con una invitación directa: despedir el año “con todo el glamour que nos merecemos”. Para asegurar un lugar en esta gran fiesta de fin de año, solo hay que llamar y hacer la reservación.

Y mientras llega el gran día, disfruta mostrando los exclusivos regalos que recibió esta Navidad.

Preguntas frecuentes sobre el evento de fin de año de El Divo

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la fiesta de fin de año de El Divo?

La fiesta de fin de año de Eduardo Antonio, conocido como El Divo, se llevará a cabo el 31 de diciembre en La Mesa Kendall. Esta celebración promete ser una noche inolvidable, llena de glamour, música y espectáculo al estilo de Tropicana.

¿Qué ofrece el evento de fin de año organizado por Eduardo Antonio?

El evento de fin de año organizado por Eduardo Antonio incluirá champán, una cena espectacular y un ambiente lleno de música, baile y glamour. Además, contará con la participación de Los Tachuelas y bailarinas en escena, prometiendo un verdadero show de Tropicana.

¿Cómo puedo reservar un lugar para la fiesta de fin de año de El Divo?

Para asegurar un lugar en la fiesta de fin de año de El Divo, solo hay que llamar y hacer la reservación. Esta es la oportunidad perfecta para despedir el año rodeado de arte, alegría y buena vibra.

