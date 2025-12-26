El Divo invita a su gran fiesta de fin de año al estilo Tropicana: ¡No te lo pierdas!

Eduardo Antonio ya tiene lista la celebración con la que promete despedir el año por todo lo alto. La cita será este 31 de diciembre en La Mesa Kendall, donde el artista invita a vivir una noche cargada de glamour, música y espectáculo, al más puro estilo de Tropicana.
El Divo convocóa su público a una velada inolvidable que contará con Los Tachuelas, bailarinas en escena y un verdadero show de Tropicana, lleno de energía, ritmo y elegancia. Una propuesta pensada para quienes desean recibir el Año Nuevo rodeados de arte, alegría y buena vibra.
La noche incluirá champagne, una cena espectacular y un ambiente bellísimo, ideal para celebrar como se merece el cierre del año. Música, baile y glamour se unirán en un evento que promete quedar en la memoria de todos los asistentes.
El Divo lo resume con una invitación directa: despedir el año “con todo el glamour que nos merecemos”. Para asegurar un lugar en esta gran fiesta de fin de año, solo hay que llamar y hacer la reservación.
Y mientras llega el gran día, disfruta mostrando los exclusivos regalos que recibió esta Navidad.
