Estos son los obstáculos que enfrentan padres e hijos separados en la frontera de EE.UU.

Jun 20 (Reuters) - Más de 2.300 niños fueron separados de sus padres en la frontera entre México y Estados Unidos entre el 5 y el 9 de junio bajo la política de "tolerancia cero" del Gobierno de Donald Trump, dijo el martes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Los expertos y abogados especialistas en Inmigración dicen que no existe un sistema claro para reunirlos.

El reglamento ordena a los funcionarios fronterizos que envíen a juicio a todos los inmigrantes detenidos mientras cruzan la frontera de Estados Unidos y México de manera ilegal. Los padres que ya no están detenidos "tienen derecho a recuperar a sus hijos a través de un proceso documentado", dijo la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.

¿Cuándo se separan los niños y los padres?

Los inmigrantes arrestados cerca de la frontera sudoeste son llevados a centros de procesamiento donde son enviados a un tribunal federal para ser procesados ​​según el estatuto de ingreso criminal de Estados Unidos.

Los padres remitidos para enjuiciamiento son transferidos a la custodia del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos y separados de sus hijos. Los inmigrantes acusados ​​del delito menor de entrada ilegal a menudo se declaran culpables en audiencias grupales y reciben una sentencia de unos días en prisión o "tiempo cumplido", momento en el que son transferidos a una instalación de procesamiento y deportados rápidamente a menos que reclamen tener un "miedo creíble" de regresar a su país de origen.

Mientras tanto, sus hijos son transferidos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que administra las instalaciones que atienden a menores. Hay 100 sitios repartidos en 17 estados y pueden estar lejos de sus padres, incluso en el otro extremo del país.

Los niños enfrentan su propio caso en un tribunal de Inmigración y tienen derecho a una audiencia completa ante un juez de Inmigración, un proceso que puede llevar meses.

¿Cómo pueden los padres contactar a sus hijos?

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dijo que ha publicado información en todas las instalaciones donde los padres están detenidos durante más de 72 horas, y les aconseja llamar a una línea directa para obtener ayuda para encontrar a su hijo.

La agencia dijo que trabajará junto con ORR para localizar a los niños separados, verificar la relación y establecer una comunicación regular y coordinación para sacarlos si es necesario.

Hay dos líneas directas, una manejada por ICE y una por ORR. Los defensores dicen que los tiempos de espera en estas llamadas pueden ser de más de 30 minutos y los padres deben volver a llamar cuando un niño no puede ser ubicado inmediatamente.

¿Cómo pueden los padres reunirse con sus hijos?

ICE dijo que "hará todo lo posible para reunir al niño con el padre" una vez que el caso del padre haya sido adjudicado. Si el padre está siendo deportado, ICE dijo que trabajará con la ORR para reunirlos con su hijo en el momento de la deportación y con el consulado que representa a su país para ayudar al padre a obtener un documento de viaje para el niño.

En algunos casos, el padre puede decidir que quiere que su hijo permanezca en Estados Unidos para presentar su propia solicitud de asilo, o el niño puede optar por buscar asilo. En otros casos, los niños pueden solicitar regresar a sus países de origen para reunirse con sus padres.

Los defensores dijeron que el proceso de reunificación es ad hoc. Anthony Enríquez, director del programa de menores no acompañados de Caridades Católicas de Servicios de Inmigración en Nueva York, señaló que no había un esfuerzo sistemático para garantizar que los niños y sus padres se reúnan. "Voy a la Corte para decir esto a los jueces bajo juramento", dijo Enríquez. "No hay proceso".

Dijo que la reunificación se basa en funcionarios gubernamentales individuales que van más allá de sus deberes para ayudar a las familias a reunirse con un abogado de una organización legal no gubernamental que hace ese trabajo.

Robert Carey, que dirigió la Oficina de Reasentamiento de Refugiados bajo el presidente Barack Obama, apuntó que se sorprendería si existieran sistemas para reunificar a las familias ya que la nueva política de tolerancia cero se implementó rápidamente y "lleva tiempo coordinar entre varias agencias".

¿Los padres han sido deportados sin sus hijos?

Los abogados de inmigración dicen que ha habido muchos casos de padres deportados sin sus hijos. El grupo de defensa Kids In Need of Defense (KIND) dijo que de los 40 casos referidos desde julio de 2017 a través de su proyecto de retorno y reintegración de menores migrantes, 32 padres fueron deportados antes de sus hijos y 15 de esos casos involucraron niños que tenían cinco años o menos.

En algunos casos, los padres son deportados antes de encontrar a sus hijos bajo custodia de la ORR, dijo Lisa Frydman, una abogada de KIND.

"Hemos tenido otros casos en los que el niño va a ORR y no saben dónde está el padre, y el padre no sabe dónde está el niño", dijo Frydman.

Algunos niños permanecen en Estados Unidos meses después de que sus padres son deportados. Los padres que han sido deportados a países como Guatemala y Honduras sin sus hijos están yendo a organizaciones locales solicitándoles ayuda para ubicarlos.

