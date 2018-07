El huracán Irma le tumba la casa a su vecino y ella lo denuncia durante la reconstrucción

Belkis Rodríguez ha perdido la batalla legal contra Francisco Pérez, uno de sus vecinos del Reparto Tirso Díaz, de Villa Clara, al que el huracán Irma le tiró la casa en septiembre del año pasado. Al hombre le dieron un subsidio para reconstruirla y el problema surgió cuando él quiso poner columnas pegadas a una pared de la casa de Belkis y ella interpuso una queja en Planificación Física.

Al principio los funcionarios le dieron la razón a Belkis y advirtieron al vecino de que tenía que pedir una licencia de obra y no podía usar una pared de la casa de Belkis sin su consentimiento, pero luego la mujer recibió la callada por respuesta. Su vecino inició las obras y ella acudió al periódico Granma, que ahora le quita la razón.

Belkis se pregunta si la pared de su casa es suya o de su vecino, porque él fundió las columnas de su nueva casa pegadas a la pared de Belkis. Volvió a acudir a Planificación Física, pero esta vez ni se tomaron la molestia en contestarle.

No ad for you

Ella acudió entonces al Departamento de Atención a la Población de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Santa Clara y le contestaron que no había ninguna violación de ninguna norma.

Belkis no se dio por vencida y recurrió a la directora de Planificación Física, pero ésta no estaba y en su lugar la atendió otra funcionaria, a la que le manifestó la preocupación por la utilización de su pared. Ella teme que la construcción no sea segura y le tumben también su casa.

Pero según la Regulaciones Urbanas, las columnas que su vecino levantó pegadas a su pared están bien hechas y ella vuelve a preguntarse por qué no puede decidir sobre lo que se construye o no en la parte exterior de una pared de su casa.

Cuando en Planificación Física vieron que el tema había llegado al Granma, crearon una comisión de 9 especialistas que llegaron a la conclusión de que la pared levantada por el vecino de Belkis pegada a su pared no viola ninguna Regulación Urbana. Y si bien es cierto que el vecino no tenía licencia, al ser un damnificado por el huracán Irma sólo le paralizaron la obra hasta la tramitación del permiso y no lo multaron.

Finalmente Belkis ha perdido la batalla. Su vecino podrá reconstruir la casa que le tiró el huracán Irma levantando una pared pegada a la pared externa de su casa. El Granma ha tenido la última palabra. Ella no tiene derecho a decidir al otro lado de la pared de su casa.