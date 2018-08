Cubano que golpeó brutalmente a una modelo en Perú quiere regresar a la Isla

El cantante cubano Alejandro García, que acapara la atención de los medios en Perú por golpear salvajemente a su novia, la modelo y celebridad local Anelhí Arias, planea viajar a Cuba para escapar del escándalo y de una posible demanda.

Un audio publicado por el programa de televisión peruano “Tengo algo que decirte” revela que García está tramitando su viaje a la Isla, pocos días después de que fuera captado por una cámara de seguridad mientras golpeaba a su pareja, exporrista del club de fútbol Sport Boys.

“Ya eso lo tengo pensado. Lo único que quisiera es irme (a Cuba)”, dijo García a un reportero que lo entrevistó recientemente. El audio fue divulgado por el show televisivo, al cual se había comprometido a asistir para contar su versión de los hechos, pero canceló su comparecencia a último momento.

El cubano dijo al programa que no había asistido porque presuntamente tenía una consulta médica. “Yo quiero ver al médico, a ver que me puede hacer. Sinceramente, no me siento bien”, declaró.

Esto enfureció a la conductora del programa Lady Guillén, quien lanzó un mensaje a las autoridades para que eviten que el victimario salga del país y lo obliguen a que se haga responsable por sus actos.

"Alerta a las autoridades. Este hombre quiere largarse a su país, hay que tener mucho cuidado porque se quiere ir evadiendo su responsabilidad. Él ha golpeado a una mujer, la ha arrastrado de los pelos y lo hemos visto a nivel nacional ¿y se quiere largar del país? no lo permitamos", enfatizó.

La anfitriona le pidió a la Policía Nacional, que ya han recepcionado la denuncia de Anlehí Arias, que “actúe” de una vez y por todas.

Sobre los hechos, que tuvieron lugar la semana pasada, una vedette amiga de Arias que presenció otra pelea de la pareja contó a los medios que el cubano “le pegó… yo vi cuando la masacró, le dio puñetes, patadas y ella gritaba: ‘¡Ayúdenme, ayúdenme!’”.

“Ella necesita ayuda porque no acepta, no ve la realidad, dice que no pasó ‘nada’. Estaba llorando en su cuarto. Tiene un chichón en la cabeza, sangraba”, relató.

La peruana es madre de dos pequeñas, frutos de su matrimonio de 12 años con otro cubano, el reguetonero radicado en Miami Dayron Martin. Con García, la modelo llevaba una relación de unos meses.