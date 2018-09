El lanzallamas cubano Aroldis Chapman podría perderse el resto de la temporada

Los Yankees de New York podrían perder a su estelar cerrador, el cubano Aroldis Chapman para lo que resta de temporada. El holguinero entró en la lista de lesionados aquejado de una lesión en su rodilla izquierda y ha recibido inyecciones con el fin de acelerar el proceso. La noche que salió del box (22 de agosto) su recta descendió a 96 millas.

Hasta el momento el GM de Yankees, Brian Cashman, no pudo asegurar si el cubano volvía o no en 2018. Los Yankees no atraviesan el mejor cierre de temporada pues a la lesión de Chapman se le une la del slugger Aaron Judge.

El cubano presenta balance de 3-0, 2.11 de efectividad, más 31 salvamentos en 47 innings y 84 ponches.

Chapman ganó su 5ta nominación al Juego de Estrellas en julio pasado, además archiva un anillo de Serie Mundial (2016, Chicago Cubs), sin embargo, nunca ha podido romper la barrera de los 40 salvados en Grandes Ligas, algo que parecía posible esta temporada y que la reciente lesión le ha impedido.