Fallece el actor norteamericano Burt Reynolds en Florida

El actor, director y productor cinematográfico estadounidense Burt Reynolds falleció este jueves a los 82 años en la localidad de Júpiter (Florida) de un ataque cardíaco. Reynolds había estado luchando contra problemas de salud desde el 2010, cuando se sometió a una operación a corazón abierto.

Nacido en el sur de Georgia, Reynolds hizo pequeños papeles en el cine y la televisión desde 1950, aunque su carrera dio un salto en 1972, con su participación en el thriller Deliverance, que él consideraba su mejor película.

A partir de ahí su fama se disparó a finales de los 70 y durante la década del 80, casi siempre en papeles de tipo duro y de gran atractivo físico; dispuesto a realizar todos tipo de acrobacias en grandes películas de acción.

El actor ha dejado un legado inolvidable de comedias románticas que incluyen, entre otras: Starting Over (1979); The Best Little Whorehouse en Texas (1982) y Los mejores amigos (1982).

En la década del 80 protagonizó además Smokey and the Bandit y Cannonball Run. Su creciente popularidad se vio refrendada con los premios People Choice Award en 1979, 1982 y 1983.

Su única nominación al Oscar fue en 1998, en la categoría de mejor actor de reparto, por su papel de un productor de cine pornográfico llamado Jack Horner, en la película Boogie Nights.

Sin estar especialmente dotado para personajes de gran emotividad o que exigieran más de él como actor, siempre tuvo empatía con el gran público. Muchos lo recuerdan hoy por su papel en Striptease, en 1996.

Aunque nació en Georgia, Reynolds y su familia se mudaron a Michigan y finalmente terminaron en el sureste de Florida. En Palm Beach High School se convirtió en un prometedora estrella del fútbol y obtuvo una beca atlética para la Universidad Estatal de Florida. Sin embargo, varias lesiones lo alejaron de la carrera deportiva y reencauzó su vida hacia la actuación.

Uno de los momentos que lo consagró como sex symbol fue su posado desnudo para la revista Cosmopolitan, en 1972.

Este jueves los medios recuerdan que el actor rechazó algunos de los papeles más importantes en la historia de Hollywood. Desde James Bond hasta Hans Solo, en Stars Wars

Reynolds también estuvo entre las primeras opciones de Paramount Pictures para interpretar a Michael Corleone en la épica película de 1972 de Francis Ford Coppola, El Padrino.

"Tomé los papeles que eran más divertidos ... No tomé la parte que sería la más desafiante", confesó el actor en entrevista para CNN hace algunos años.

En 2009 Reynolds también se registró en una clínica de rehabilitación de drogas con el propósito de "recuperar el control de su vida" después de haberse vuelto adicto a los analgésicos recetados después de una cirugía de espalda.

Aunque vez estuvo entre los actores mejor pagados de Hollywood, también tuvo problemas financieros.