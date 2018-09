Así luce la boutique más grande del centro de Cuba

En 2010 los santaclareños lograron salvar de las ruinas a uno de los más entrañables edificios de la ciudad. La intervención oportuna de la Corporación TRD Caribe (hoy Cadena de Tiendas Caribe) evitó que se viniera abajo El Billarista, una de las joyas patrimoniales del siglo XIX cubano.

No pudo ser de otra manera. En tiempos en que el patrimonio arquitectónico de la isla no parece tener más alternativa que fenecer o ser entregado al holding de las FAR, se consiguió mantener en pie el añoso edificio que, al momento de su construcción en 1853, fue el primer inmueble de tres plantas con que contó la región central de Cuba.

Tras la reconstrucción capital de hace 8 años quedó inaugurada la mayor tienda por departamentos del centro del país, según dio a conocer la prensa oficialista. Y como parte de un ambicioso proyecto que contemplaba, incluso, un puente elevado, quedaría conectada futuramente con la tienda Galerías Parque, ubicada en las inmediaciones del céntrico parque Vidal.

Sin embargo, muy poco le duró la dicha al emblemático edificio con el número 52 de la calle Marta Abreu en Santa Clara. Ahora mismo, la boutique muestra signos evidentes de abandono y deterioro que deslucen sus espacios. Las filtraciones, el moho y la humedad en las paredes, así como la acumulación de basura en sus recodos, ofrecen una imagen bochornosa del establecimiento.

La escalera de madera ha comenzado a resentirse, y sus tablones se separan peligrosamente.

Desde la altura se divisa un montón de cajas viejas y mostradores desvencijados. Las fotografías de décadas pasadas, que formaban parte de la decoración vintage, ya se confunden con la imagen actual del edificio.

Ni los amplios ventanales y salones donde se exhiben aditamentos de reconocidas marcas deportivas, logran atenuar una verdad: El Billarista se está hundiendo otra vez.

Ahora mismo se ha cancelado el acceso de los clientes a la tercera planta de la tienda, área dedicada a los textiles, lencería y algunas marcas de calzado. El cierre se debe a supuestas labores de remodelación, sin embargo, una dependienta nos habla de grandes filtraciones en el techo.

Ella misma nos cuenta que los mayores daños están en los espacios que no quedan a la vista del cliente. Problemas de climatización en las áreas cerradas, tupiciones y averías en las redes hidrosanitarias y eléctricas son solo algunas de las manchas ocultas de El Billarista.

“Parece mentira que en este lugar un par de zapatos pueda costarte más de 100 dólares, y que no arreglen las paredes, y techos”, asegura una cliente.

Pero de nada sirven las ganancias que pueda generar la tienda más cara de Santa Clara; la cajera nos confirma algo que de sobras entendemos: “Lo que se vende aquí no puede destinarse a reparar o darle mantenimiento a la tienda. Eso tiene que decidirlo alguien de allá arriba”.

Hace rato dejó de hablarse de aquel ambicioso proyecto que uniría desde las alturas a El Billarista con Galerías Parque; los recortes de presupuesto impidieron que el proyecto inicial se llevara a cabo. Ocho años después preservar el primer edificio de tres plantas construido en el centro de Cuba, vuelve a ser una añoranza de muchos.