Exvicepresidente Otto Rivero denuncia ineficiencia en tienda MLC de La Habana: "Estamos acostumbrados al maltrato"

El exvicepresidente cubano Otto Rivero Torres volvió a generar polémica en redes sociales tras publicar un video denunciando el maltrato y la ineficiencia en Galerías Paseo, una de los pocas tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC) que siguen abiertas en La Habana.

En su video, grabado a las 9:25 am del lunes, Rivero relató que acudió al lugar para comprar algunos productos con el saldo que le quedaba a su madre, pero se encontró con una escena que describió como "un desastre".

"Esto debía haber abierto a las nueve. Pero es ahora que están entrando en la tienda", comentó, mientras mostraba la fila de personas esperando frente a la puerta cerrada.

Según detalló, apenas había cinco productos disponibles: detergente, unas "laticas viejas de lentejas", ron caro y refresco Zuko.

"Parece que es una tienda de liquidación de MLC", afirmó.

"Lo sorprendente es que esto está lleno de coleros para esos cinco productos, pero no abren a las nueve, abren a la hora que les da la gana. Cuestión que no tiene nada que ver con el bloqueo", subrayó.

Con tono crítico, Rivero lamentó la falta de respeto hacia los clientes y la normalización del maltrato cotidiano:

"Estamos acostumbrados a esto, a maltratarnos entre nosotros mismos. Ya es normal que todo abra a cualquier hora. Una tienda, una bodega. Esta Galerías Paseo no se parece en nada a lo que yo conocí hace cinco años, es un desastre", dijo.

"Esto no es política, es ética"

Horas después, ante la avalancha de reacciones que generó su publicación, Rivero escribió un segundo mensaje en el que intentó contextualizar su denuncia.

"Es una cuestión de una complejidad sociológica, psicológica, ética… de funcionamiento de las leyes", reflexionó.

El exdirigente, uno de los rostros más visibles del régimen a inicios de los 2000, explicó que su crítica iba más allá de un hecho puntual y que apuntaba a la pérdida de valores y de cultura del servicio en la sociedad cubana actual.

"Mañana levantan el cruel bloqueo de Estados Unidos, tenemos como país solvencia económica, y transformar esa mentalidad ya establecida costará años", advirtió.

En el nuevo post, agradeció los comentarios recibidos y aseguró que la mayoría provenían de personas que, al igual que él, no entienden la ineficiencia.

"Otros, el 2 %, se acuerdan que yo, que hace 20 años, fui el culpable. No, no, si hace 20 años Galerías Paseo estaba perfecta. Y hace 10, y hace seis. Yo nunca he tenido nada que ver con el comercio", dijo con ironía.

Al exvicepresidente le llamó la atención que casi todos los que lo criticaron están fuera del país, mientras que él no tiene más alternativa que seguir en Cuba, "en la lucha".

Reveló que en este momento está dedicado al cuidado profesional de su madre, una labor por la que no gana un centavo, y agradeció el apoyo de su familia.

Otto insistió en que no pretendía "resolver el problema de Galerías Paseo", sino exponer un mal que afecta a todos los cubanos: la ineficiencia estructural y el maltrato cotidiano en los servicios básicos.

"Tuve la valentía, responsablemente, de denunciar algo que está mal y que con eso se choca la gente todos los días", subrayó, antes de cerrar con una reflexión: "Hay que ser buena persona, solo eso".

Una tienda en decadencia y un símbolo de crisis

Galerías Paseo, donde se originó el reclamo, es una de las últimas tiendas MLC que permanecen abiertas en la capital.

Por lo que describe el exdirigente, parece estar en proceso de liquidación, con escaso surtido y desorganización general, reflejo del colapso del sistema de venta en divisas impulsado por el gobierno cubano en los últimos años.

Para muchos jóvenes cubanos el nombre de Otto Rivero Torres quizás no signifique nada.

Pero los que ya tenían cierta edad en la primera década de los 2000, recordarán a aquel "líder" que por capricho de Fidel Castro pasó de dirigir la UJC a ser vicepresidente del Consejo de Ministros al frente de la Batalla de Ideas, el ministerio con más recursos en ese momento.

Fue destituido en 2009 junto a Carlos Lage y Felipe Pérez Roque, en una purga ordenada por Raúl Castro que reavivó el debate sobre la responsabilidad del propio aparato político que él integró.

En 2023, confesó su adicción al alcohol y sus problemas de depresión tras ser expulsado de su cargo.

En ese momento, compartió un extenso texto en el que relató todo lo que vivió, incluyendo sus problemas de salud y sus dificultades para conseguir trabajo.

Hoy afirma que lleva una vida modesta, y recalcó que su único propósito con la denuncia de Galerías Paseo era visibilizar el deterioro moral y estructural del país.