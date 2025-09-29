Cubana visita tienda de autos y motos en dólares en Cuba: "Con precios de millonarios"

Una joven cubana identificada como @yani.cubana99 compartió en redes sociales un video en el que muestra los precios de autos y motos en una tienda en dólares. En el recorrido por el local, señala que todo se paga en efectivo o con las nuevas tarjetas habilitadas para operar en divisas, y califica los precios como “de millonarios”.

“En Cuba pero con precios de millonarios, miren esto… este carro costaba 42 mil dólares… todo en efectivo o con las tarjetas nuevas que hay ahora”, dice mientras enfoca un Nissan Kicks nuevo valorado en $42,500 USD. También aparecen motocicletas cuyos precios oscilan entre $2,550 y $4,315 USD, de marcas como Furia y Ava.

El video generó numerosas reacciones en redes sociales. Algunos usuarios compararon los precios con los del mercado internacional: “Ese Nissan aquí en USA no pasa de 4 mil”, escribió uno. Otros cuestionaron la viabilidad económica de adquirir uno de estos vehículos en Cuba: “¿Cuántas vidas hay que trabajar para poderte comprar aunque sea una moto?”. En respuesta a quienes justificaban los montos por ser similares a los de otros países, la autora del video comentó: “pero estamos aquí no allá”.

Los altos precios de los vehículos en Cuba han sido tema recurrente. En días recientes, el ministro de Transporte realizó un recorrido por puntos de venta en La Habana donde reconoció problemas como colas, revendedores y escasez de modelos disponibles, y anunció como solución el ensamblaje local de motocicletas y mejoras en la atención al cliente.

En la provincia de Holguín, Tiendas Caribe llegó a vender motocicletas por hasta $6,590 USD, incluyendo como “valor añadido” el trámite de inscripción del vehículo. Usuarios denunciaron diferencias de precios entre territorios, la existencia de revendedores que cobraban hasta $200 USD por turnos y problemas con la garantía.

En mayo, una publicación en redes sobre un Kia Picanto ofertado en $48,000 USD desató una avalancha de comentarios irónicos y comparaciones con los precios internacionales, evidenciando el descontento popular ante el encarecido mercado automotor cubano.

El marco regulatorio actual fue establecido por el gobierno cubano a finales de 2024. Según la Gaceta Oficial No. 128, un auto estándar puede costar más de $15,000 USD si tiene menos de cinco años de uso, mientras que una motocicleta nueva supera los $2,000 USD. A estas cifras se suman impuestos que pueden elevar el precio final en hasta un 35%. El pago en moneda nacional no está contemplado.

La joven que grabó el video concluyó su recorrido con una invitación a la participación: “Déjame en los comentarios tu opinión sobre esto”. Las respuestas, cargadas de humor, crítica e impotencia, reflejan el sentir de muchos cubanos ante un mercado dolarizado y fuera del alcance de la mayoría.