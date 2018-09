Berta Soler, con un derrame ocular tras ser golpeada por la Seguridad del Estado

Berta Soler, líder del grupo opositor cubano Damas de Blanco, fue agredida fuertemente el pasado domingo por una agente de la policía política.

Según relata la propia activista en un video publicado en Youtube, al salir de la sede nacional de la organización dos guardias fueron a arrestarla de forma violenta.

“Una de ellas me agarra por el hombro que tengo lesionado y con la otra mano me coge la cara. Quiero aclarar que este arresto no es común y nunca ha sido así. En el video se ve que esa guardia mira para el lado y para atrás, porque recibe una orden. Ella viene lentamente, sola y segura de la orden que había recibido y que tenía que hacer”, relató.

Como consecuencia de esta acción, Berta sufrió un derrame en un ojo, tal y como muestran las fotos publicadas en Twitter por el activista Ángel Juan Moya.

“Responsabilizo de lo que me pueda pasar al Departamento de la Seguridad del Estado del régimen cubano”, concluyó la dirigente opositora.

Ya es habitual la represión cada semana hacia las mujeres que integran el grupo disidente Damas de Blanco, para que no marchen en protesta por la existencia de presos políticos en la Isla.

Recientemente, tras mucho tiempo de no poder acudir a misa, alrededor de treinta de ellas lograron burlar la vigilancia de las autoridades e ir a varias iglesias de La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba, lo que provocó la detención de 21 de ellas.