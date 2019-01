Policía de Miami-Dade alerta sobre nuevo método de robo de autos a través de llaves remotas

Publicado el Sábado, 12 Enero, 2019 - 13:10 (GMT-5)

Las autoridades del condado de Miami-Dade, en la Florida, han advertido a los residentes sobre una nueva tendencia de robo de autos en la localidad, a través de llaves remotas o inteligentes, informó hoy Local 10 News.

Las llaves remotas si bien han facilitado a los conductores abrir y arrancar sus vehículo, también han abierto una nueva posibilidad a los ladrones para efectuar el robo, sin necesidad de causar daños a los autos o dejar evidencia, informó el medio.

Según, Roger Morris, oficial de la Oficina Nacional de Delitos, Roger Morris, “en muchos casos, las personas no saben lo que le pasó a su vehículo porque no hay vidrios rotos, no hay evidencia de robo. Simplemente salen y el automóvil ya no está”.

En un reciente video de vigilancia, compartido por las autoridades del condado, se evidencia el modus operandi de los delincuentes. Una persona se posiciona junto al vehículo, mientras otra intenta captar la señal de la llave remota. La policía ha nombrado “relevo de llave” a esta maniobra.

“Estaban tratando de robar la señal de la llave, que probablemente estaba dentro de la casa”, comentó Morris sobre los individuos del video.

Las imágenes del intento de robo, son la evidencia de un caso acontecido esta semana en el suroeste de Miami, que afortunadamente, no fue exitoso.

"El hecho de que no entraron me indica que, o bien su dispositivo no era lo suficientemente fuerte o que el llavero no estaba muy cerca, estaba dentro de la casa a una distancia bastante buena", explicó.

Según Local 10 News, existen productos que dicen “proteger a los dueños de este tipo de ataque” y métodos -no verificados- que pueden ayudar, como envolver las llaves del auto en papel aluminio o guardarlas en la nevera.

No obstante, Morris aclaró que si los delincuentes poseen una “tecnología lo suficientemente buena”, todas estas operaciones de prevención pueden resultar ineficientes.