Los desorbitados precios de los productos de importación en el Mercado 3ra y 70 de La Habana

Publicado el Jueves, 4 Abril, 2019 - 08:43 (GMT-5)

Las estanterías de muchas tiendas de alimentos en Cuba siguen haciendo méritos para convertirse en “museos”.

Ya no se trata solo de enumerar lo que no hay, de sufrir por lo que falta, de hacer enormes colas o ir en búsqueda desesperada de aquellos productos "que están perdidos", sino también de aprender a ver pero no tocar, de querer saborear cosas nuevas o recordar viejos conocidos pero no tener dinero ni para plantearse semejantes desvaríos.

En el catálogo del "quiero pero no puedo" los cubanos miran con asombro, con impotencia y hasta se preguntan qué son ciertos alimentos que no han probado en su vida y que, salvo que sean cuentapropistas con solventes negocios o cubanos de amplio bolsillo, tampoco probarán.

Un queso Grana Padano se vende en el Mercado de 3ra y 70 por estos días en 1173.45 CUC y no solamente es museable su precio, sino también su dimensión y la cascada de comentarios que genera. Un queso que cuesta más de 29 mil pesos cubanos debería ser registrado en algún tipo de récord.

A continuación, un pequeño muestrario enviado a CiberCuba de varios alimentos que no puede adquirir un cubano que viva exclusivamente del salario que le paga el gobierno cubano. Ojo, tampoco se atreverán a semejante gasto muchos cubanos que reciban discretas "mesadas" de familiares en el exterior.

1-Queso Grana Padano 1173.45 CUC ó 29 mil 336 CUP

Queso en el Mercado de 3ra y 70 / CiberCuba

2- Espárragos congelados - 11.15 CUC ó 278.80 CUP

Espáragos en el Mercado de 3ra y 70 / CiberCuba

3- Pepperoni a filetti marca "Belli & Fatti" 14.90 CUC ó 372.50

Pepperoni en el Mercado de 3ra y 70 / CiberCuba

4- Aceitunas aliñadas marca "Vima" 10.45 CUC ó 261.30 CUP

Aceitunas aliñadas en el Mercado de 3ra y 70 / CiberCuba

5- Salsa con trozos de tomate marca "Baron" (4.90 CUC ó 122.50 CUP) y Salsa de tomate marca "Barilla" (4.30 CUC ó 107.50 CUP)

Salsa de tomate en el Mercado de 3ra y 70 / CiberCuba

6- Mostaza "Promos" 5.30 CUC ó 132.50 CUP

Mostaza en en el Mercado de 3ra y 70 / CiberCuba

7- Galletas de cereales, marca "Santiveri" 8.60 CUC ó 115 CUP y Galletas de Cereales sin gluten "Santiveri" 10.40 CUC ó 160 CUP

Galletas de cereales en el Mercado de 3ra y 70 / CiberCuba

8. Pan integral con semillas de lino, marca "Santiveri" 7.50 CUC ó 187.50 CUP

Tostadas integrales en el Mercado de 3ra y 70 / CiberCuba

9 Piña en almíbar 4.20 CUC ó 105 CUP

Piña en almíbar en el Mercado de 3ra y 70 / CiberCuba

Semejantes importes se dan en un país donde el salario medio es de 767 pesos (unos 30.68 CUC), según las últimas cifras dadas a conocer por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).

En los últimos meses los ejemplos se acumulan, han generado un álbum de fotos muy peculiar y van camino de generar un "récord Guinness" triste, el que comercia con el hambre ajena.

En el catálogo del asombro ya habita una bandeja de pulpo de menos de cuatro kilos, por 197.45 CUC, en el mercado de 5ta y 42, en Miramar.

El grupo de Facebook Hakuna Matata compartió hace algunas semanas la imagen de una caja de camarones de dos kilos por 78.80 CUC. Todo ello cuando en octubre de 2018 el Gobierno cubano reveló que la Isla había alcanzado un récord histórico en la captura de camarones. (Récord del que al cubano no le llega más que el alto precio a pagar por comerse un plato de camarones).

Un mes antes, en septiembre, la periodista Ana Ivis Galán García denunció en su cuenta de Facebook otro caso insólito, visto en ese caso en 5ta y 42: un paquete de espaguetis de 500 gramos a 13.95 CUC o su equivalente en moneda nacional, 348.75 pesos.

Cuando un almuerzo de pasta se puede llevar casi el tercio de tu salario, algo no está bien.

Lo peor es que mientras abundan las estanterías que hacen la boca agua pero estrujan el corazón el cubano de a pie sigue preguntándose cuándo su salario lo alimentará con dignidad. Solo eso.

