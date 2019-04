Luis Alberto García: "A partir de ahora que los turistas vean MTV robado en las guaguas y taxis"

Publicado el Martes, 9 Abril, 2019 - 12:05 (GMT-5)

El actor cubano Luis Alberto García criticó una nota difundida por directivos de la empresa Transtur, en la que se prohíbe poner músicas y video clips en dichos vehículos a los turistas, para así evadir el pago de los derechos de autor a los músicos cubanos.

En su perfil de Facebook el reconocido autor dijo al compartir una foto de la nota: "Prohibido poner música y videos clips CUBANOS en los vehículos estatales CUBANOS que llevan y traen turistas, según reza la circular de la foto, emitida por directivos CUBANOS de TRANSTUR. La nota informativa CUBANA, que no sabemos si fue redactada durante una “nota colectiva” que agarraron dichos dirigentes, es la mejor respuesta CUBANA que se les ocurre a estos CUBANOS?, porque así evaden pagar los derechos de autor que deberían y tendrían que pagar por ley a los músicos CUBANOS. Con el “melón” de TRANSTUR no se juega".

Bien es sabido que en Cuba no existe respeto por los derechos de autor. Lo mismo puedes encontrarte en la Televisión Cubana un reportaje con imágenes de algún video clip y música de algún cantautor de fondo, sin responder a ninguna norma legal por esto.

Según Luis Alberto: "estamos hablando de un país que no da precisamente el ejemplo en materia de respetar los derechos autorales y menos en pagarlos. A pesar de que algunas leyes en ese sentido están hechas y vigentes. Aquí el policía es retratado a medio metro de la persona que vende en la vía pública CDs y DVDs de cuánto existe en el mundo audiovisual. Extranjero y nacional".

Al parecer, la Agencia Cubana de Derecho de Autor Musical demandó a Transtur por "una cifra millonaria", según consta en la nota de la empresa.

Refiere además que la causa fueron "los materiales audiovisuales que se proyectan en nuestros ómnibus".

La nota hace un llamado directo a los choferes de Transtur, y les advierte que "solo se podrán proyectar materiales audiovisuales promocionales y informáticos que sean aportados por la dirección comercial de la empresa".

Por último aclara: "El chofer que sea detectado por el personal violando el mismo incurrirá en una indisciplina grave".

De manera muy irónica y crítica ante la postura de Transtur, Lus Alberto escribió: "A partir de ahora, que los turistas vean y escuchen MTV ( robado) en las guaguas y taxis. Total... si ellos vienen aquí persiguiendo la música de sus países y no la cubana, verdad? Oh yeah !!!

Propongo que, aprovechándose de las pésimas relaciones con los vecinos del norte revuelto y brutal a los que no habría que pagarles derechos algunos, TRANSTUR DE CUBA se “fache”, imprima y reparta las listas semanales de la Billboard y que venda a precios módicos la revista Rolling Stone a los turistas. También podría repartir unas memorias usb con joropos venezolanos a todos sus choferes estatales CUBANOS, para que el turista no sepa ni a qué parte de Latinoamérica ha venido a parar".

Seguidamente el artista cubano añade: "Imagino las caras y estado de ánimo de tantos artistas que en tantos congresos han integrado la Comisión de Cultura y Turismo. Ven cuán fácil lo solucionaron los Chapucios de turno? Con la cantidad de dinero que facturan!!! Multipliquen cantidad de turistas anuales por las tarifas de viajes en diferentes tipos de transporte a lo largo y ancho del territorio nacional y ya me dirán si tienen o no para pagar los derechos que con toda justicia les reclama la Agencia Cubana de Derecho de Autor Musical".

