Laporta no quiere a Griezmann en el Barcelona

Publicado el Viernes, 12 Abril, 2019 - 11:14 (GMT-5)

“Si me pides a mí la opinión, después de una negativa, oye, pues el tren pasa. La gente tiene que desear venir al Barça y él, que es un gran jugador, tuvo la oportunidad el año pasado y no la aprovechó. Un jugador no puede jugar con el Barça”.

El que fuera presidente del club catalán entre 2003 y 2010, Joan Laporta, fue tajante a la hora de expresar su desacuerdo con el posible fichaje del delantero francés Antoine Griezmann, quien rechazó vestirse de azulgrana el verano anterior tras un largo culebrón.

Durante su asistencia al World Soccer Congress, Laporta señaló que el galo “no aprovechó en su momento la oportunidad de venir”, y añadió que a todas luces la mayoría de la afición culé no le quiere en el equipo. “Los precios que se están barajando –dijo- son exagerados porque hay otros jugadores con gran proyección que pueden hacer la misma función de Griezmann”.

No ad for you

Interrogado sobre la campaña que vienen rindiendo Messi y compañía, el directivo apuntó que “llegar hasta aquí con la posibilidad de ganarlo todo ya es una gran temporada. Dependemos de nosotros mismos y si después tenemos ese punto de suerte que se necesita para ganar los títulos ya será una temporada excelente”.

Responsable de la llegada de Pep Guardiola al banquillo barcelonista, Laporta calificó de “nefasta” la temporada del Real Madrid. “Ser aficionado del Real Madrid es muy difícil porque a estas alturas de la temporada no puedes ganar nada y debes ya pensar en las vacaciones y eso es muy duro. Yo no quiero faltar el respeto a nadie porque es un tema sensible, pero es un gusto ser del Barça”.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194