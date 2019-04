Valverde no quiere excesos de confianza: “Las experiencias sirven de algo”

Publicado el Martes, 16 Abril, 2019 - 11:31 (GMT-5)

Con un equipo descansado en el que prácticamente ningún jugador estuvo en el once titular sabatino frente al Huesca, el FC Barcelona intentará sobrevivir hoy a unos cuartos de final de Champions que le han sido esquivos durante tres campañas sucesivas.

En la rueda de prensa previa a la vuelta contra el Manchester United, el técnico Ernesto Valverde hizo alusión al trágico recuerdo del fracaso de hace un año ante la Roma.

“Las experiencias sirven de algo”, dijo. “El resultado no es definitivo ni mucho menos. Tenemos que ir a hacer nuestro juego. No tenemos que especular. Desde luego, intentaremos que no nos marquen, como ellos, pero con nuestro estilo de juego. No saldremos pensando que tenemos una ventaja, es absurdo”.

No ad for you

El entrenador extremeño señaló la necesidad de mantener el control de la pelota para evitar un choque de sube y baja, y no quiso revelar si el recuperado Ousmane Dembelé formará parte del once inicial. “Está para participar, no sé hasta qué punto puede jugar noventa minutos”, respondió al ser interrogado.

En la alineación azulgrana que saltará al césped del Camp Nou están seguros Ter Stegen bajo los tres palos; Piqué, Lenglet y Alba en defensa; Busquets, Rakitic y Arthur en el centro del rectángulo; además de Messi y Suárez en la zona delantera. Así, las únicas dudas se vinculan con el lateral derecho (Sergi Roberto o Semedo) y el tercer hombre en punta (Dembelé o Coutinho).

Dicho sea de paso, los restantes jugadores convocados para el trascendental encuentro son el meta Cillesen; el zaguero Umtiti; los mediocampistas Vidal y Aleñá; y el atacante Malcom.

El Barça triunfó hace menos de una semana en la ida de Old Trafford (0-1), y partirá en plan en favorito ante un adversario que nunca lo ha vencido en su cuartel general de Cataluña.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194