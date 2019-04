Un cubano de 95 años lleva 80 en la cosecha de tabacos: "No me estoy quieto"

Publicado el Martes, 23 Abril, 2019 - 07:35 (GMT-5)

Cualquiera a punto de cumplir 96 años estaría en su casa descansado. Cualquiera menos este cubano de Sancti Spíritus conocido como Fillo Torumbo, quien lleva desde los 11 trabajando en el campo, pese a que su familia le insiste una y otra vez que se tome un tiempo.

"No paran con el traqueteo de que si mis rodillas, mis años, si hago esto o lo otro. Y hasta el médico a veces conspira con ellos. No son fáciles, pero persevero, isleño al fin. Y no me estoy quieto", dice Walfrido González Enrique al periódico local Escambray.

Aunque sabe que ellos tienen razones, él no se ve "sentado en la casa, mirando las palmas, la arboleda y los animales".

"No soporto tanto descanso, ya habrá tiempo. Si no estoy en la vega, me encuentras en el potrero, en los sembrados, entre gallinas, cerdos, vacas y terneros”, confiesa este espirituano.

Así ha estado desde que su padre le enseñó a trabajar la tierra y a amar el campo donde lleva 80 años cosechando las hojas para el tan cotizado tabaco cubano. Solo en 2018 el país ingresó 250 millones por su venta.

"Allí comenzó a entrenarme en la surquería pa’ la vida, sin decir ni una palabra. Apenas cumplí los 16, me hizo su partidario; me dio una yunta de bueyes y a trabajar la tierra se ha dicho. Y me amarré al veguerío, con la dicha de la enseñanza de mi padre”, recuerda.

Sus primeras siembras las hizo cuando “faltaba de casi to’, menos bueyes, brazos, tierra, posturas y mucho trabajo". Según cuenta, "los últimos años han sido con un rendimiento tremendo. Y para eso hay que empapar al surco de sudor; quien diga lo contrario no sabe de vegueríos".

Fillo Torumbo, cuya fama trasciende su natal Cabaiguán y llega hasta Las Palmas en España –de donde era su padre–, reconoce que "lo más importante en toda esta historia es la familia".

"La mía es un tesoro, entre mi esposa, hija, mis nietas, mi yerno, mis bisnietos y todos los Torumbo de la comarca de Santa Lucía. Son mi fuerza, mi energía", asegura.

Su legado al frente de la finca ahora lo sigue uno de ellos. “Ahí tienes a Ranqui Denis, el esposo de mi nieta Yanelis, que se ha quedado con la herencia de la tierra y de las vegas. Y mira que la guapea duro", dice este guajiro cubano.

Pero, él siempre está a su lado haciendo algo: "desbotono, meto mi guataquea de vez en vez, hago faenas en la casa de curar, le regalo mis experiencias y hasta le corto comida a los animales”, enumera.

“Estoy fuerte como un potro y repito que es cuestión de suerte y de sangre. Me alimento lo mejor que puedo, nada de alcoholes ni cigarros; si no es imprescindible no trasnocho, nada de lloviznas, y alguna cervecita de vez en vez", dice sobre su avanzada edad y fuerza para mantenerse en pie.

"Qué no me hablen más de descanso. Me sobran motivos para cada mañana vestirme de guajiro y de isleño... Aún no he hecho mi última vega”, afirma al citado medio.

