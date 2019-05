Funcionario mexicano pide disculpas tras escándalo sexual con una cubana: "No era migrante y fue en otro momento de mi vida"

Publicado el Martes, 28 Mayo, 2019 - 17:56 (GMT-5)

El mexicano Leonardo Daniel Carrera Martínez, quien fuera cesado de su cargo como director de Protección Civil y Bomberos de la ciudad de Acuña, Coahuila tras la salida a la luz de un video en el que aparece teniendo sexo con una mujer, ha pedido disculpas públicamente.

La prensa local había asegurado la semana pasada que se trataban de 2 migrantes cubanas que trabajaban como "sexoservidoras" y estaban teniendo relaciones con 2 hombres (uno de ellos Carrera).

No obstante, el funcionario asegura que fue un video de hace mucho tiempo y que no era una migrante aunque no desmiente que ésta fuera cubana.

"Niego categóricamente que la persona que aparece en el video que circula en redes sociales, sea una persona migrante. En ningún momento he hecho uso de mi investidura para agredir, afectar o influir en decisiones profesionales", aclara.

Según dijo es padre de familia y su esposa e hijos están muy afectados con lo ocurrido.

"El video que circula en redes sociales está fuera de contexto y pertenece a otro momento de mi vida, fuera de Ciudad Acuña", agrega.

Captura de Facebook

El hombre fue separado de su cargo mientras concluye la investigación sobre lo ocurrido.

En un comunicado del Ayuntamiento tras la salida a la luz de la noticia, éstos dijeron que el gobierno municipal no solaparía ningún acto fuera de la ley.

La noticia fue replicada en medio de un tenso contexto con los migrantes cubanos en México.

Miles de ciudadanos de la Isla intentan llegar a Estados Unidos para solicitar asilo político pero muchos de ellos son detenidos por las autoridades migratorias de ese país. Algunos son deportados y otros denuncian maltratos en los centros donde se encuentran recluidos.

