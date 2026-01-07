Cubanos detenidos en EE.UU. acusan a ICE de negligencia postal que afecta procesos migratorios

Ilustración de un inmigrante revisando correspondencia legal dentro de un centro de detención de ICE en Estados Unidos.

Vídeos relacionados:

Cubanos detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos figuran entre los inmigrantes que firmaron una denuncia colectiva por graves fallas en el servicio de correo dentro del Centro de Detención del Condado de Torrance, en Nuevo México, una situación que, según alertan, está afectando directamente sus procesos legales y los deja al borde de la deportación.

De acuerdo con una investigación publicada por Source New Mexico, al menos 50 inmigrantes detenidos —procedentes de países como Cuba, México, Venezuela, Camerún, India y Reino Unido— aseguran que desde hace más de un mes no pueden enviar ni recibir correspondencia de forma regular, incluidos documentos legales urgentes como apelaciones migratorias y peticiones judiciales.

Captura de Facebook/Source New Mexico

En dos cartas abiertas fechadas a mediados de diciembre, los detenidos denuncian que el servicio postal dentro de la cárcel “no está funcionando o lo hace de manera deficiente e intermitente”, lo que les impide cumplir con plazos legales clave.

Según relatan, en algunos casos el correo solo se entrega una vez por semana y no siempre es recogido para su envío, una situación que consideran “muy perjudicial” para su derecho a la defensa.

El problema se produce en un contexto especialmente sensible. ICE acaba de extender y aumentar su contrato con la empresa privada CoreCivic, operadora del centro de detención, elevando los pagos mensuales a unos 2,4 millones de dólares, pese a que defensores de inmigrantes denuncian deficiencias en servicios básicos.

Lo más leído hoy:

La extensión del contrato fue aprobada por autoridades del condado con carácter retroactivo, tras la expiración abrupta del acuerdo anterior el pasado 31 de octubre de 2025.

Organizaciones de derechos de los inmigrantes, como Innovation Law Lab, que realiza visitas regulares a la cárcel, aseguran que las fallas en la sala de correo comenzaron tras la salida de un empleado encargado del área que nunca fue reemplazado.

Su director de programas, Ian Philabaum, calificó la situación de “indignante” y cuestionó que CoreCivic reciba más fondos mientras no garantiza principios básicos del debido proceso.

CoreCivic, por su parte, negó las acusaciones. Un portavoz de la empresa aseguró a Source New Mexico que las denuncias de los detenidos son “falsas”, aunque no ofreció explicaciones detalladas sobre los retrasos ni respondió a casos concretos documentados por familiares y defensores legales.

Uno de esos casos es el de Andre Taylor, un inmigrante jamaiquino cuya apelación habría sido enviada fuera de plazo debido, presuntamente, a la demora del correo dentro de la cárcel.

Su hermano advirtió que la situación puso en riesgo inmediato su permanencia en Estados Unidos. Dos semanas después del retraso, Taylor fue trasladado a un centro de detención en El Paso, Texas, una instalación que suele ser la antesala de la deportación.

Las normas nacionales de detención de ICE establecen que los centros están obligados a garantizar un servicio postal adecuado y a no retener la correspondencia por más de 24 horas, precisamente para permitir que los detenidos se comuniquen con abogados, tribunales y familiares.