Cubano lleva ocho meses detenido en una cárcel de Texas pese a tener permiso de trabajo y asilo pendiente

Vídeos relacionados:

Ver más

Alain Núñez, un inmigrante cubano que llegó a Estados Unidos desde 2021, lleva ocho meses detenido en una cárcel de Texas, sin que las autoridades le ofrezcan una explicación clara sobre su situación, a pesar de contar con permiso de trabajo y número de seguro social.

Según denunció su familia en declaraciones a Telemundo, Núñez fue arrestado tras asistir voluntariamente a una audiencia migratoria, en un centro judicial que no pertenece al sistema de detención de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

Durante el proceso, el joven ya había pasado su audiencia de “miedo creíble”, requisito previo para solicitar asilo político, y su caso se encuentra pendiente de resolución.

“No entendemos por qué sigue detenido. Mi esposa está embarazada, y esta situación la tiene devastada. Ha tenido que acudir a terapia psicológica para poder sobrellevarlo”, explicó Núñez en comunicación con familiares.

La detención prolongada de Núñez ha generado preocupación entre sus allegados y entre organizaciones que defienden los derechos de los migrantes.

De acuerdo con especialistas consultados por la fuente, la incertidumbre y el aislamiento prolongado pueden tener graves consecuencias psicológicas.

Lo más leído hoy:

Un psicólogo que ha trabajado con detenidos migrantes señaló que “estas personas viven un estrés constante al no saber cuánto tiempo estarán encarceladas ni qué pasará con su futuro. En casos como este, el riesgo de depresión o crisis emocionales es muy alto”.

El caso de Núñez se suma a decenas de reportes de cubanos y latinoamericanos que permanecen retenidos en prisiones locales o centros contratados por el gobierno federal mientras esperan una respuesta a sus solicitudes de asilo, pese a no representar peligro ni tener antecedentes penales.

Organizaciones de derechos humanos han reiterado su llamado al gobierno estadounidense para que revise las condiciones de detención y garantice procedimientos más transparentes y rápidos para quienes ya cuentan con permisos laborales o solicitudes de asilo activas.