Denuncian la venta de carne de perro por carnero en un agromercado de Cuba

Publicado el Martes, 11 Junio, 2019 - 12:18 (GMT-5)

El proyecto "Cuba contra el Maltrato Animal", una iniciativa dedicada a trabajar por la disminución de los animales callejeros y vagabundos en La Habana, ha recibido una denuncia que afirma que en un mercado capitalino han estado vendiendo carne de perro haciéndola pasar por carne de carnero.

El CEDA también recibió imágenes de la carne y los huesos del animal comprado en un mercado de Vía Blanca y Cuatro Caminos.

Según la denuncia, unos señores mayores –de 74 y 75 años, padres de la persona que se comunicó con el proyecto– se dispusieron a comprar comida el pasado fin de semana y fueron "estafados en un puesto de venta de cárnicos".

"Allí les vendieron supuestamente un carnero pequeño pero solo supimos que era un perro luego de tenerlo en la mesa cocinado y almorzado fue entonces que nos percatamos que los huesos no eran los que habitualmente conocemos de ese tipo de animal", sostuvo la hija.

Al sentir este temor, la hija y sus padres buscaron en Internet los esqueletos de un perro "y resultó que el fémur de nuestro almuerzo era el mismo de esa imagen".

Sostuvieron además que el sabor de la carne no era similar a la de un carnero. No obstante, ellos pensaron que no había quedado bien cocinada por los condimentos usados.

Venta de carne / Foto: CEDA

Aunque los padres de la mujer no han querido decirle en qué mercado los "estafaron", accedieron a decir que estaba situado en la avenida que va de Cuatro Caminos a Vía Blanca.

Vía Blanca y Cuatro Caminos / Foto: CEDA

"Es necesario parar con esa masacre y esa estafa", sostuvo la denunciante.

A raíz de esta noticia, CiberCuba contactó al CEDA para confirmar tanto la denuncia como la veracidad del suceso.

"Hemos tenido otros reportes de acciones similares. Así que no sería novedad. La persona nos hizo llegar las fotos además. No tenemos más evidencia ni como juzgar más allá que eso", respondió esta protectora de animales.

Este hecho ha alarmado a muchas personas, que han expresado su molestia en Facebook. Incluso a muchos les recuerda el llamado Período Especial, esa etapa de los años 90 en Cuba donde algunos afirman haber comido gato como conejo, perro, e incluso otros "inventos" como bistec de frazada de limpiar pisos.

La usuaria Ariamna Alonso Serra comentó: "Qué horror. A dónde vamos a llegar. No sé si fue que en el Período Especial no estaban las redes sociales presente, pero no recuerdo haber visto esto. Y que no se justifiquen con la escasez de alimentos".

Asimismo, Marcia Rodríguez expresó: "Hace algunos años escuché de un caso similar. Perro por carnero no es la primera vez. En aquella ocasión los estafadores fueron aprehendidos".

A otros les sigue preocupando el maltrato animal en la Isla sin que haya leyes que lo condenen. "No se dan cuenta que una ley de protección animal, ¡también protege a las personas! ¡Cuántos horrores! ¡Dios mío!", dijo Violeta Rodríguez Chaviano.

Ante la crisis alimentaria que atraviesa el país, muchos están temiendo que comiencen a suceder este tipo de cosas.

