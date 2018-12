Cubano sobre la crisis de comida: "Lo que se avecina es un Período Especial peor que el que ya vivimos”

Que la economía cubana anda de mal en peor ya no es noticia. Le aquejan demasiados dolores, pero su mayor padecimiento está en el hecho de que pretenden arreglarla con el mismo remedio ineficaz que le han estado recetando desde hace décadas. Es como intentar ver una nueva película que repite un viejo guión o inventar un menú sin variar los ingredientes.

Ocho de cada diez cubanos a los que uno le pregunté hoy (da lo mismo si en las redes sociales o en las redes de la calle) cuál es el principal problema económico del país, respondieron que la escasez de alimentos. Dicho de una manera más llana: la falta de la comida.

A tenor con el zapatero Enrique, de 43 años, "es cierto que el transporte está en candela, que mucha gente no tiene una casa o vive hacinado, pero lo que le quita el sueño a uno, sobre todo a las mujeres, es qué va a poner en la mesa para que su familia se alimente. Se trata de una realidad lamentable y lo peor es que no es culpa del bloqueo ni de nadie más que de nosotros mismos.

No ad for you

"¿Cuánto podríamos hacer con los millones de dólares que hoy se gastan en comprar alimentos en el exterior? ¿Cuánto se lograría con los millones de dólares que invierten los cubanos fuera de la isla porque aquí no pueden hacerlo?

"¿Cuántos profesionales se van cada año debido a que no tienen posibilidades de desarrollarse? ¿Por qué contratamos a extranjeros para hacer trabajos que puede desempeñar un profesional cubano? ¿Por qué al que viene de fuera le pagamos un montón de dólares y al cubano unos pocos pesos?", se pregunta el cuentapropista.

Datos oficiales ofrecidos la pasada semana por el ministro de Economía, Alejandro Gil, reconocen que en 2018 la agricultura cubana tuvo un decrecimiento de casi un 5% con respecto a lo logrado el año anterior.

Aunque el titular ha dicho que en 2019 habrá mayor racionalidad de importaciones y gastos en divisa, ha adelantado que tendrán que importarse más alimentos que en 2018.

Desde la óptica de la contadora Lucía, de 37 años, "siguen agrandándose las deformaciones económicas de nuestra sociedad mientras nos seguimos quedando sin médicos, maestros, ingenieros, campesinos. Nos estamos quedando sin nada. Lo que se avecina es un Período Especial peor que el que ya vivimos.

"No debemos limitar, sino generar más riquezas, trabajos e ingresos para el Estado. Así tendremos más para sembrar, para atender a los más necesitados, para pagar salarios y retiros verdaderamente dignos, para crear y modernizar infraestructuras. La solución está en combatir la pobreza, no el enriquecimiento.

"Hay demasiados abuelos pidiendo limosna o vendiendo la que no se comen de la cuota que le dan por la bodega para poder subsistir. Hay mucha gente que no produce nada y que no sabe hacer más que robar, mientras vive mejor que el que se mata trabajando", asegura.

Por otra parte, la ingeniera química Ana Luisa explica que "si seguimos haciendo lo mismo de todos los años, tendremos siempre los mismos resultados. ¿Para qué tanto planificar? La economía está frenada por la insuficiente inversión, la incapacidad de muchos dirigentes, la corrupción, el incumplimiento con los pagos, la falta de gente que trabaje la tierra y lo haga bien, la migración acelerada hacia La Habana y otros países, el envejecimiento de las industrias, etc.

"Además, ignoramos el potencial inmenso que hay en nuestras universidades y no acabamos con el igualitarismo. Hay que darle a cada cual lo que se gane trabajando. La productividad se estimula cuando la remuneración se corresponde con el esfuerzo realizado. Si el pago sigue siendo malo, las personas no se esforzarán nunca", alerta la trabajadora estatal.

De acuerdo con el análisis que hace un forista de Cubadebate, el cubano medio cobra poco más de 500 pesos y debe gastar unos diez pesos en los mandados de la bodega, 25 en un paquete de salchichas, 80 en dos libras de carne de cerdo, 80 en dos kilos de muslo de pollo, diez en dos libras adicionales de arroz, diez en una libra adicional de frijol y alrededor de 80 entre la merienda y el almuerzo que consume en el trabajo.

Según plantea el usuario: "Hasta aquí son unos 300 pesos… y creo que esto es lo mínimo para sobrevivir… ni pensar en ropa o calzado, transporte privado, y mucho menos salir a un lugar recreativo…".

Otro comentario de esa página afirma que "esta economía realmente no da más. Estamos en el aire y no sabemos ni hacia donde estamos yendo. Cada vez estamos peor, turnando los productos que se pierden: ahora que si la harina, los huevos, el pan, el aceite; antes le tocó a la frazada de piso, los productos de aseo, etc. Así, seguimos rotando…".

El Gobierno cubano ha declarado que, si bien la economía creció en 2018 un 0,8% menos de lo previsto (2%), hay que seguir buscando el desarrollo a través de recursos propios para no tener que acudir a los créditos.