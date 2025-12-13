Hoteles de Gaviota celebran certamen gastronómico en medio de crisis alimentaria en la Isla

El grupo empresarial Gaviota celebró en el complejo turístico Topes de Collantes la final de la primera edición del Concurso Nacional Sabor a Cuba, en el que resultó campeón absoluto el chef matancero Richel Pérez Pasos, del hotel GRAND ASTON Varadero beach resort.

Según una publicación de TV Yumurí, Pérez Pasos llegó a la final tras coronarse en un certamen local en Varadero y se impuso a Jesús Javier Águila Contreras y Elexis López Espinosa, representantes de los destinos Cayo Santa María y Jardines del Rey, respectivamente.

La fase final del concurso comenzó el 9 de diciembre y concluyó este viernes 12. Para Gaviota, constituye “un paso más” en la promoción y salvaguarda de platos tradicionales cubanos.

En declaraciones citadas, Leandro Acosta Labrada, director de Comunicación, sostuvo que el certamen forma parte de la estrategia comunicacional de Gaviota y que busca premiar la creatividad y la tradición de la cocina cubana.

También afirmó que el evento fortalece la marca gastronómica “Nativa” y eleva la experiencia gastronómica del grupo.

En el mismo reporte se menciona que la cocina criolla cubana fue declarada Patrimonio Cultural de la nación en octubre de 2019, por considerarse parte de la identidad nacional.

Lo más leído hoy:

Sin embargo, estas celebraciones contrastan con una situación de hambre en la isla dentro de un “deterioro moral y social” en el que “la supervivencia se impone sobre los valores”.

Cada vez más familias recurren a la caza de animales silvestres o domésticos para poder comer mientras los precios de los alimentos aumentan considerablemente en las tiendas en línea.

Un reciente informe del Food Monitor Program (FMP), organización independiente de monitoreo alimentario, señala que la escasez crónica de proteínas habría derivado en prácticas como caza furtiva de aves, captura y venta de gatos, consumo de iguanas e incluso pesca con químicos tóxicos en ríos.

El hambre no solo vacía los estómagos, sino que “corroe los valores que sostienen a una sociedad”.

La crisis alimentaria cubana, que se agrava con la inflación, la falta de producción agrícola y la desorganización institucional, ha empujado a comunidades enteras a un límite de supervivencia.