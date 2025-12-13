Hoteles de Gaviota celebran certamen gastronómico en medio de crisis alimentaria en la Isla

El grupo empresarial Gaviota celebró en el complejo turístico Topes de Collantes la final de la primera edición del Concurso Nacional Sabor a Cuba, en el que resultó campeón absoluto el chef matancero Richel Pérez Pasos, del hotel GRAND ASTON Varadero beach resort.
Según una publicación de TV Yumurí, Pérez Pasos llegó a la final tras coronarse en un certamen local en Varadero y se impuso a Jesús Javier Águila Contreras y Elexis López Espinosa, representantes de los destinos Cayo Santa María y Jardines del Rey, respectivamente.
La fase final del concurso comenzó el 9 de diciembre y concluyó este viernes 12. Para Gaviota, constituye “un paso más” en la promoción y salvaguarda de platos tradicionales cubanos.
En declaraciones citadas, Leandro Acosta Labrada, director de Comunicación, sostuvo que el certamen forma parte de la estrategia comunicacional de Gaviota y que busca premiar la creatividad y la tradición de la cocina cubana.
También afirmó que el evento fortalece la marca gastronómica “Nativa” y eleva la experiencia gastronómica del grupo.
En el mismo reporte se menciona que la cocina criolla cubana fue declarada Patrimonio Cultural de la nación en octubre de 2019, por considerarse parte de la identidad nacional.
Lo más leído hoy:
Sin embargo, estas celebraciones contrastan con una situación de hambre en la isla dentro de un “deterioro moral y social” en el que “la supervivencia se impone sobre los valores”.
Cada vez más familias recurren a la caza de animales silvestres o domésticos para poder comer mientras los precios de los alimentos aumentan considerablemente en las tiendas en línea.
Un reciente informe del Food Monitor Program (FMP), organización independiente de monitoreo alimentario, señala que la escasez crónica de proteínas habría derivado en prácticas como caza furtiva de aves, captura y venta de gatos, consumo de iguanas e incluso pesca con químicos tóxicos en ríos.
El hambre no solo vacía los estómagos, sino que “corroe los valores que sostienen a una sociedad”.
La crisis alimentaria cubana, que se agrava con la inflación, la falta de producción agrícola y la desorganización institucional, ha empujado a comunidades enteras a un límite de supervivencia.
Preguntas frecuentes sobre el concurso culinario en Cuba y la crisis alimentaria
¿Qué es el Concurso Nacional Sabor a Cuba y quién fue el ganador?
El Concurso Nacional Sabor a Cuba es un certamen culinario organizado por el grupo empresarial Gaviota y celebrado en el complejo turístico Topes de Collantes. En su primera edición, el chef Richel Pérez Pasos del hotel GRAND ASTON Varadero beach resort fue coronado como campeón absoluto.
¿Cuál es el objetivo del concurso culinario Sabor a Cuba?
El concurso pretende promover y salvaguardar los platos tradicionales cubanos, premiando la creatividad y la tradición de la cocina cubana. Forma parte de la estrategia de Gaviota para fortalecer la marca gastronómica "Nativa" y mejorar la experiencia culinaria en sus establecimientos.
¿Cuál es la situación alimentaria actual en Cuba?
La crisis alimentaria en Cuba es severa, caracterizada por una escasez crónica de proteínas y precios elevados de los alimentos. Muchas familias recurren a cazar animales silvestres o domésticos para comer, mientras que la inflación y la falta de producción agrícola agravan la situación.
¿Cómo contrastan los eventos culinarios con la realidad del pueblo cubano?
Los eventos culinarios organizados por el gobierno y empresas turísticas contrastan fuertemente con la realidad del pueblo cubano, que enfrenta hambre y escasez de alimentos. Mientras se celebran concursos y festivales de gastronomía, la mayoría de la población lucha por acceder a necesidades básicas de alimentación.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.