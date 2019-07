Defensa de Pablo Lyle quiere demostrar que el cubano Juan Hernández tenía "problemas personales" antes del incidente vial

Publicado el Jueves, 11 Julio, 2019 - 07:11 (GMT-5)

Este jueves 11 de julio se inicia el juicio contra el actor mexicano, Pablo Lyle, y su abogado, Bruce Lehr, ha dicho que quieren demostrar que el cubano fallecido como consecuencia de un incidente vial, Juan Ricardo Hernández, había tenido problemas personales antes del fatídico encontronazo.

Lehr ha indicado también que la defensa del actor todavía no está del todo lista para el inicio del juicio, porque no han recibido los datos solicitados a la fiscalía y no se ha completado la investigación.

En declaraciones a medios de prensa, el abogado ha precisado algunas de las circunstancias adversas que habrían influido en el mal día de Hernández.

“Él tenía un auto nuevo y alguien se lo golpeó, tuvo una emergencia médica con su hijo en su casa, evidentemente tuvo un día horrible”, contó el abogado en entrevista para Univision. Según indicó, ello podría explicar su impulso de encarar al actor mexicano en la tarde del 31 de marzo.

“Eso sólo nos da una idea de la furia que tenía cuando se acercó al auto de Pablo”, y el abogado ha insistido que en el vehículo se encontraban los tres niños del actor, de 4, 6 y 8 años de edad. “Este hombre estaba furioso”, concluyó Lehr.

La defensa también ha dicho tener datos sobre la supuesta participación del fallecido en otros incidentes de ira.

A mediados de junio, el actor fue visto en un restaurante de Miami junto a su familia, luego de que un juez le otorgara "ciertos permisos" en relación con su arresto domiciliario: ir a misa y visitar a su familia.

Lyle enfrenta cargos por homicidio involuntario y podría pasar más de una década en prisión tras golpear a Hernández, de 63 años, que falleció pocos días después del suceso en el hospital.

El hombre quedó inconsciente en medio de la calle tras una discusión con el actor, quien intentó huir a México pero fue arrestado en el Aeropuerto de Miami.

El cubano falleció, según la autopsia, por "complicaciones por trauma cerebral contundente", por lo que se dictaminó que la causa de su muerte era "homicidio”.

A Lyle le fue negada la posibilidad de viajar a México antes del inicio del juicio.

