Prensa oficialista reconoce fallos en La Habana para la atención a los deambulantes

La Habana es la provincia con más deambulantes en Cuba y las autoridades de ese territorio reconocieron los problemas para la atención y el trámite de estos ciudadanos en el sitio oficialista Cubadebate.

En la capital hay 573 ciudadanos deambulantes, que son 39 más con respecto a 2018, según cifras del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

"El exceso de morosidad en el trabajo y la falta de exigencia por parte de los responsables en los procesos de pesquisa y solución del conflicto que presenta cada caso", son algunos de los problemas, apuntó Irina Torres, subdirectora de Prevención, Asistencia y Trabajo Social en La Habana.

La burocracia en la isla, una vez más, es un impedimento para un fenómeno que en otros países se conoce como indigentes o personas sin hogar, del inglés "homeless".

En CiberCuba se reportó el incremento de deambulantes en Santa Clara, a los que se suman las personas obligadas a abandonar sus viviendas por el mal estado de las mismas, como sucedió con varias familias en la calle habanera de Monte, quienes fueron desahuciados de "forma violenta" tras protestar en la calle.

Cuba además no tiene un reglamento sobre los centros de protección social en el país, Cubadebate afirma que hay uno en proceso de aprobación.

"Todo parece muy bonito, parece que te van a resolver el problema, pero a veces no me dan la ropa que me toca, ni la sábana y los mismos trabajadores la venden", afirmó una persona sin hogar –que no fue identificada con su nombre real– sobre Las Guásimas, uno de los sitios para este fin en La Habana.

La Fiscalía detectó, entre otras irregularidades, que las personas no pueden estar en esos centros dos años sin una solución, dijo Rita Machín, Subdirectora de Prevención Asistencia y Trabajo Social del MTSS al citado medio.

Así mismo, los funcionarios reconocieron la falta de autobuses para la recogida de personas que malviven en las calles y de una línea para denunciar casos en peligro de exclusión social.

Un problema en aumento desde el Período Especial

“Cuando se evalúan los casos de deambulantes no se encuentran graves trastornos psiquiátricos; ellos, simplemente, han adoptado ese modo de vida”, señaló Alejandro García, psiquiatra y jefe del departamento de Salud Mental de Centro Habana a Cubadebate.

“La mayoría son personas que perdieron, sus casas, sus familias, sus trabajos, terminan viviendo en la calle sin compromiso ni sentido de pertenencia a ningún lugar", explica el especialista quien apunta que el problema reside en su vuelta a lo considerado "una vida social clásica”.

Este psiquiatra agregó que entre los 60 y los 80 había menos casos por la Ley del Vago "que exigía a las personas trabajar, lo cual impidió la proliferación de deambulantes". Pero, durante el Período Especial aumentaron sustancialmente los deambulantes.

Desde el año pasado Cuba presenta una grave escasez de alimentos, medicamentos y otros productos básicos que hace temer a los ciudadanos la vuelta a los 90.

Este escenario es negado desde el Gobierno aunque tomaron la medida –varios meses después de iniciado el desabastecimiento– de subir los salarios estatales y topar los precios. Eso sí, solo a los negocios particulares, no a las tiendas controladas por el Estado.

