Modelo cubana Lia Álvarez queda fuera de Miss Internacional 2019 y denuncia "gran estafa"

Publicado el Martes, 29 Octubre, 2019 - 09:13 (GMT-4)

La cubana Lía Álvarez, ganadora del concurso de belleza Miss Cuba Internacional 2019 celebrado este verano en la ciudad de Miami, Florida, ha hecho público a través de sus redes sociales un presunto episodio de estafa por parte de la empresa organizadora del certamen Miss Cuba Organization.

Según la joven, la entidad decidió destituirla del título y corona por "supuestas indisciplinas", lo cual la ha vetado a ella y al nombre de Cuba de participar en la gran ceremonia de Miss International 2019 que tendrá lugar en Tokio, Japón el próximo 12 de noviembre.

En el texto Lia explica que dichas acusaciones le fueron alegadas sin presentar ningún tipo de "pruebas concretas" y que realmente todo se debe a un "incumplimiento" por parte de la directora Miss Cuba Organization, Noemi Melendez.

Tal y como expone la cubana en su escrito, una vez recibida la carta en la que le fue anunciada la exclusión, decidió ponerse en contacto con la organización. Al no recibir respuesta, decidió escribir directamente a los directores de Miss International, quienes le hicieron saber que su ausencia se deberá a que "nunca recibieron" el pago de su inscripción de participación de 2,000 dólares que tenía que ser depositado por la directora.

A todo esto, la joven agrega que, además de no poder acudir al concurso internacional, el costo del pasaje a Japón corrió a su cuenta y que ha tenido que disculparse personalmente con todos los patrocinadores que le "habían confeccionado múltiples vestidos y joyas" para sus apariciones en el certamen.

Lia dice comenta que ha "sido víctima de una gran estafa" y que todo se trata de una "maraña" de Miss Cuba Organization para "ganar terreno."

"Mediante este comunicado quiero informarles que no estaré asistiendo al certamen Miss International 2019 que tendrá lugar en Tokio, Japón este próximo 12 de noviembre del 2019 debido a incumplimientos de la señora Noemi Melendez, directora de la organización Miss Cuba Organization.

A sólo 45 días de mi partida a Japón, Miss Cuba Organization decidió destituirme por supuestas indisciplinas sin pruebas concretas, demandando la entrega de la corona. Ante tal situación, exigí por escrito que se me explicaran las razones específicas por las cuales se me destituía, pero no recibí respuesta. No concebía tal comportamiento/silencio de Miss Cuba Organization así que contacté a los directores de Miss International, que con gran amabilidad se disculparon al enterarse de lo ocurrido y añadieron que nunca recibieron mi inscripción de participación de $2,000 la cual era responsabilidad de mi directora.

¡En ese momento me di cuenta que había sido víctima de una gran estafa! El silencio de la organización dejaba en claro que yo no iba a llegar a participar, porque simplemente nunca se pagó el costo de inscripción al certamen.

Es importante recalcar que tuve que costearme mi pasaje de avión a Japón, el cual perdí y tuve que disculparme con mis patrocinadores quienes habían confeccionado múltiples vestidos y joyas para mi aparición en el certamen.

Ciertamente, hay personas que se aprovechan de los sueños y aspiraciones de otras para ganar terreno, pero quedo tranquila al saber la maraña que había detrás de todo esto. Gracias a todas esas personas que me apoyaron y me aplaudieron durante este proceso. Por favor compartan y corran la voz", fueron las palabras íntegras escritas por la joven.

Además del escrito que acompaña la publicación, Lia también añadió como prueba fotos de la carta que recibió por parte de Miss Cuba Organization en la que le comunicaban su retirada del concurso, así como la respuesta obtenida por parte de los directores de Miss International donde hacían referencia al impago de su inscripción en el certamen de Japón.

El pasado mes de junio Lia compartió orgullosa con todos sus seguidores varias fotografías desde la gala final de Miss Cuba Internacional 2019, que tuvo lugar en el hotel DoubleTree by Hilton, en las que se le podía ver posando con un vestido azul y portando la cinta y la corona.

Asimismo, añadió una imagen en la que se aprecia sobre una mesa el título que la hacía ganadora de la edición otorgado por Miss Cuba Organization.

Miss Cuba Organization, fundada en el año 2007, no solo es encargada de llevar la competición de Miss Cuba Internacional, sino que representa además a otros concursos de belleza como Miss/Teen Cuba Pageants, Miss Grand International y Miss Supranational.