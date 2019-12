Testimonio de migrante cubano que pasa la Navidad en México: "Lloro por las noches echando de menos a la familia"

Publicado el Miércoles, 25 Diciembre, 2019 - 09:16 (GMT-4)

La Navidad llega mientras miles de migrantes cubanos esperan en la frontera norte de México su turno para que un juez atienda su petición de asilo político.

Este es el caso de Jorge Luis Pérez, quien se encuentra en el albergue Senda de Vida pasando las primeras fiestas lejos de su familia, según relató a EFE. En este lugar, situado en las orillas del Río Bravo y un kilómetro del puente internacional Reynosa-Hidalgo (Texas), la nostalgia se apodera de este cubano.

"Es el primer año que he pasado lejos de mi familia, se siente mucho dolor, todas las noches me pongo a llorar echando de menos a la familia. Esto nunca me había pasado, el salir fuera del país y dejar la familia así. Nunca, siempre todas las navidades habíamos estado juntos toda mi familia", aseguró.

"Escuchábamos música, hacíamos varias fiestas para los niños, nos dábamos traguitos de vino, asábamos un puerco, pollo, pavo, lo que fuera", detalló.

Pérez, que ya lleva siete meses alejado de sus seres queridos, tiene claro que conseguirá llegar al territorio estadounidense y estar junto a su familia. "Yo voy a llegar a mi meta, los Estados Unidos. Y ellos van a estar al lado mío", apuntó.

En la misma línea se expresó la cubana Jessy Acevedo Rodríguez, quien se mostró convencida de poder vivir en un mejor país. "Los amo con todo mi corazón. Pronto nos vamos a ver, pero en un mejor país, con un mejor gobierno", aseguró.

Cuba es el tercer país con mayor número de ciudadanos que han solicitado un salvoconducto para permanecer en México en 2019, con un total de 8.042 peticiones desde enero a noviembre, una cifra muy superior a las 218 solicitudes registradas en igual periodo de 2018.

Según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), la cantidad de cubanos que este año ha logrado acceder al territorio mexicano y ha realizado trámites para obtener la condición de refugiados es más alta que la de venezolanos, que no llega a los 7.200.