Cuba y Miami despiden el año con un frío inusual

El último día de 2025 llegó con frío inusual tanto en el sur de Florida como en Cuba, tras la entrada de un frente frío y el avance de una masa de aire muy fría que provocó amaneceres con valores por debajo de lo habitual para esta fecha, según reportes meteorológicos citados por prensa local y el resumen del estado del tiempo para la isla.

En Miami, el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) registró una mínima de 47°F (aprox. 8°C) a las 7:00 a.m. de este miércoles, de acuerdo con lo comunicado al Miami Herald por el meteorólogo Robert Molleda, del Servicio Meteorológico Nacional.

Molleda señaló que era posible —aunque no probable— que la temperatura hubiera bajado un grado más entre las 7 y las 8 de la mañana.

El reporte indicó que se observaron mínimas alrededor de 4°C en zonas del oeste de Miami-Dade como Homestead, Redland y West Kendall, mientras en Miami Beach (zona costera, normalmente más cálida) se estimaron valores de 47–48°F.

Molleda confirmó que las temperaturas de esta Nochevieja fueron las más bajas del sur de Florida en un cuarto de siglo, comparándolas con el 31 de diciembre de 2000, cuando MIA marcó 42°F y Fort Lauderdale 40°F.

Para la medianoche, cuando Miami da la bienvenida a 2026, el pronóstico citado apuntó a unos 10°C en el centro de la ciudad, con valores de 7–8°C en áreas del oeste y de 11–13°C en South Beach.

Cuba: frente frío debilitado, pero aire muy frío sobre la isla

En Cuba, el frente frío que llegó el día anterior se encontraba debilitado en el oriente, pero la influencia de altas presiones y una masa de aire muy fría mantuvo un panorama “mayormente frío” en gran parte del país, con algunas lluvias aisladas en zonas de la costa norte, según el parte incluido en el documento.

Durante la noche y la madrugada, las imágenes satelitales mostraban una cuña de aire frío y seco avanzando desde la península de Florida hacia Cuba, afectando sobre todo a las provincias desde Matanzas hasta Sancti Spíritus.

Según precisó el experto Raydel Ruisánchez, en estaciones meteorológicas de aeropuertos, se reportaron descensos hasta 12 y 13°C en esas zonas, mientras en el resto del territorio las temperaturas oscilaron entre 14 y 18°C.

El pronóstico descrito anticipó un día frío en el occidente, fresco en el centro y ligeramente cálido en el sur del oriente. También advirtió que la sensación térmica sería inferior a las temperaturas medidas, con máximas de sensación por debajo de 20°C en la región occidental, por lo que se esperaba una jornada “bastante fría”.