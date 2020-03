¿Y mi puré de tomate dónde está?

Publicado el Lunes, 2 Marzo, 2020 - 00:17 (GMT-4)

“Granma aseguraba que en noviembre del año pasado se iba a regular la situación con el puré de tomate, estamos en 2020, en febrero, y aún el puré está en las tiendas como el zorro, que hace breves apariciones, ¿y entonces, cómo quedo yo?”, se lamenta Raquel, un ama de casa santiaguera a la que le gusta mucho cocinar con ese producto.

Ella, igual que miles de cubanos, entristece ante la escasez del puré de tomate en la red de tiendas recaudadoras de divisas, a la vez que se siente engañada por una información periodística que no ha sido del todo veraz y por una gestión estatal que no le ha garantizado ese producto, usual en la cocina de los hogares de la isla.

“A ver, en Granma se decía que paulatinamente se iba a ir revirtiendo esa situación. Yo interpreto que no iba a ser de golpe y porrazo, que la solución no llegaría caída del cielo, pero ¿paulatinamente quería decir que se solucionaría en no sé, cinco meses? A todas luces es demasiado y algo no huele muy bien”, argumenta.

No ad for you

Mientras la situación no acaba de normalizarse, esta santiaguera ha advertido que la estrategia de distribución y comercialización del mencionado puré de tomate ha sido concentrarlo en un par de tiendas donde se vende todo, mientras que en otros establecimientos hace mucho tiempo ni se ve, ni en caja ni en lata ni en ningún otro formato.

“Entonces se forman las colas, la matazón, tú ves a los acaparadores, los revendedores, los dueños de negocios privados, los amigos de los que trabajan en la tienda, y uno de bestia, de infeliz, desprotegido por un gobierno que no ha sabido ni solucionar ni atajar tal situación con su gestión”, añade.

Hasta 3 CUC está costando en estos momentos una caja de puré de tomate en el llamado mercado informal o bolsa negra, el de 500 ml, mientras que las latas de gran formato se pagan a como lo pida el que las revende.

Continúa escasez del puré de tomate en las tiendas recaudadoras de divisas / CiberCuba

“Por otro lado, buscar alternativas es igual de costoso. Una es comprar unos pomos con salsa suprema que venden en los mercados agropecuarios, pero saca conclusiones: el puré de tomate y sus derivados son productos que se echan a perder enseguida, más cuando están expuestos a altas temperaturas, entonces yo paso por el mercado, veo los pomos, estoy a veces tentada, pero a la vez pienso en la cantidad de horas que eso debe llevar ahí, en las malas condiciones en que se debe de almacenar y tampoco confío en que en su fabricación se tomaron en cuenta todas las medidas higiénicas. Ahí mismo me entra el desánimo y, mientras, sigo esperando que milagrosamente me pueda empatar con una caja, o una lata, que la compro con mis hermanas porque son muy caras”, argumenta.

Las latas de mayor formato, con puré de tomate, cuestan entre 8 y 13 CUC, son muy perseguidas por los negocios privados de la ciudad, aunque ni estas hay ahora mismo en la red de tiendas.

“La otra alternativa es comprar tomates y hacer uno mismo el puré. Pero, porque siempre hay un pero, con lo que cuesta la libra de tomate, hasta 15 pesos, tampoco da la cuenta. En fin, seguimos esperando que el gobierno cumpla una de las tantas promesas que aún hoy nos hacen”, sostiene.

La escasez del puré de tomate, además de impactar la tranquilidad del hogar, ha tenido consecuencias en los negocios privados.

“Ya no encuentras pizzas de 5 pesos, ya están, mínimo, a 7 u 8 pesos. Igual tengo un amigo que tuvo que cerrar su pizzería, porque las que él vendía no eran de las baratas, entonces no encuentra harina para hacer la masa, no hay puré de tomate bueno, en fin, tuvo que cerrar. Como emprendedor no tiene ningún tipo de protección, y paga sus impuestos en regla”, comenta otra santiaguera.

Se supone que “paulatinamente” regresaría el puré de tomate a los estantes de las tiendas en Cuba, ¿cuándo exactamente? Creo que eso nadie lo sabe. Como se dice en este mundanal: hay que esperar sentado y con una limonada en la mano.