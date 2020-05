Marc Anthony Foto © Instagram / Marc Anthony

Marc Anthony homenajea al personal sanitario al dedicarles la canción "You Are So Beautiful"

| | 07/05/2020 - 8:39am | Hace 8 mins Marc Anthony ha rendido homenaje al personal sanitario que está en primera línea de batalla contra el coronavirus al dedicarles una emotiva versión de la canción You are so beautiful, un tema compuesto por Bruce Fisher y Billy Preston y que fue todo un éxito de ventas en la década de los 70. "Aquí hay algo dedicado a todas esas personas hermosas en primera línea: nuestras enfermeras, médicos y todos los trabajadores esenciales que existen. GRACIAS por todo lo que hacéis por nosotros. ¡Bendiciones!", escribía el neoyorquino de orígenes puertorriqueños en sus redes sociales al compartir esta balada que interpretó unos días atrás para el evento benéfico Altísimo Live. En el vídeo, vemos al cantante interpretar al aire libre esta canción que popularizó el cantante Joe Cocker. Antes de arrancar la actuación, dedica unas palabras a los médicos y enfermeros que combaten el virus y también a los trabajadores esenciales. Con esta bella interpretación el Salsero de Oro participó el pasado 5 de mayo en el Altísimo Live, un evento solidario destinado a recaudar fondos para aliviar a los trabajadores agrícolas inmigrantes. Además de Marc Anthony, contó con las actuaciones y participaciones de otros artistas reconocidos como Luis Fonsi, Gloria Trevi, Maná o Juanes, entre muchos otros. Marc Anthony ha encontrado un refugio en la música en estas semanas de cuarentena, y unos días atrás compartía una versión de A song for you, de Donny Hathaway, con la que emocionaba a sus incondicionales. "La música nunca me ha fallado y en estos momentos no es de extrañar que sea donde acudo. Estoy aquí escuchando mis canciones favoritas y, a veces, las canto como en este caso. Continuaré. Espero que disfruten de escucharla tanto como lo hice cantando", escribió entonces junto al vídeo. Archivado en:

