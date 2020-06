Actor cubano Jorge Ferdecaz: "La solución en Cuba es cambiar el gobierno, cambiar el sistema"

El actor cubano Jorge Ferdecaz aseguró que la única solución para acabar con la crisis que se vive en Cuba es "cambiar el gobierno".

"Para Jorge Ferdecaz la solución de todo esto es cambiar el gobierno de Cuba, cambiar el sistema, esa es la solución", dijo el artista.

Ferdecaz respondió a una crítica recibida por decir que él estaba en contra del embargo económico de Estados Unidos hacia Cuba y aseguró que el hecho de pensar así no quiere decir que él considere que el embargo sea la causa de los males de Cuba, sino que para él es la excusa perfecta que utiliza el régimen para todo el daño que hace.

"Jorge Ferdecaz está absolutamente en contra del bloqueo, pero esto no es nuevo, eso lo saben todas las personas que me siguen y que conocen mi manera de ver el asunto. Yo estoy en contra del bloqueo, pero que yo esté en contra del bloqueo no quiere decir en modo alguno que Jorge Ferdecaz entienda que el bloqueo es lo que más daña a nuestra nación, yo no creo eso", expresó en el programa Esto no tiene nombre, del cual es anfitrión.

"En la misma medida en la que Jorge Ferdecaz está en contra del bloqueo, Jorge Ferdecaz te dice que el bloqueo es la justificación por excelencia que tiene la dictadura cubana para seguir haciendo todo lo que está haciendo", matizó.

El debate comenzó porque un seguidor del programa que llamó por teléfono dijo que Ferdecaz hablaba con odio, algo que el actor se encargó de dejar claro.

"Voy a poner algunos puntos sobre las íes. Lo primero que hay que dilucidar es qué cosa es odio, porque acabas de decir que tengo mucho odio. No puedes imaginar cuánto yo respeto el criterio que tú tengas pero lo que no te voy a permitir es que me injuries, porque si hay una persona que siente amor y que intenta repartir amor, se llama Jorge Ferdecaz", resaltó el actor.

El artista, popular en Cuba por interpretar a Bienvenido en la gustada telenovela Salir de noche, se ha manifestado muchas veces en contra del gobierno cubano. Una de ellas fue cuando se llevó a cabo la controversial reforma constitucional en la isla y otra cuando encarcelaron al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara.

Además, ha dicho en otras ocasiones que le gustaría una Cuba en la que existiera pluralidad, respeto a las opiniones ajenas y en la que "disentir no sea delito, donde no existan más contaminados, ni más escorias, ni más excubanos".