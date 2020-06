Donald Trump dice que Barack Obama pudo haber cometido traición

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que el ex mandatario Barack Obama pudo haber cometido traición por la investigación de los presuntos contactos de la campaña del republicano en 2016 con Rusia, informa el medio The Hill.

"Traición. Traición. Es traición. Habían estado espiando mi campaña. Resultó que tenía razón. Veamos qué les pasa ahora", aseguró Trump a David Brody de CBN News.

Aunque el presidente no especificó el cargo específico en el que pudo incurrir Obama, adelantó que hay una investigación en curso sobre los orígenes de la trama rusa en su contra.

"Quiero mantenerme al margen porque, de lo contrario, se verá político", agregó Trump en el fragmento de la entrevista compartido por Brody en Twitter.

El fiscal especial Robert Mueller concluyó el año pasado que no hay "pruebas suficientes para apoyar cargos criminales" relacionados con los "numerosos contactos entre individuos vinculados al Gobierno ruso" y la campaña de Trump, pero arrojó dudas sobre una posible obstrucción a la Justicia, informó la agencia EFE.

Las acusaciones de Trump contra Obama fueron rechazadas por el analista legal y ex fiscal federal en Nueva York, Elie Honig, quien tildó el reclamo como "mezquino y ridículo", apunta la citada fuente.

"Primero, todas las escuchas telefónicas fueron aprobadas por el tribunal. Segundo, no hay pruebas de que Obama haya tenido algo que ver con esas escuchas telefónicas legales. Y tercero, si necesitamos obtener una traición técnica (y no lo hacemos porque no hay nada allí) solo se aplica durante una guerra declarada", detalló Honig.

El Fiscal general dijo en mayo que no esperaba una investigación criminal contra Obama ni contra el ex vicepresidente Joe Biden, actual rival demócrata de Trump para las elecciones presidenciales de noviembre de 2020, agrega la fuente.

"Según la información que tengo hoy, no espero que el trabajo del Sr. Durham conduzca a una investigación criminal de ninguno de los dos. Nuestra preocupación por la criminalidad potencial se centra en los demás", dijo entonces Barr.

La investigación se espera que esté concluida para este verano, adelantó el abogado en una entrevista este domingo con FOX News.

Trump tachó la investigación de la trama rusa como "una cacería de brujas" en su contra y una estrategia de sus oponentes para tratar de sacarlo de la Casa Blanca.