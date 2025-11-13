Un correo de Epstein sugiere que Trump “sabía de las chicas”; la Casa Blanca rechaza las acusaciones

Vídeos relacionados:

Un correo electrónico de Jeffrey Epstein, fechado en 2019, sugiere que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “sabía de las chicas”, según documentos difundidos este miércoles.

Sin embargo, el contexto de la afirmación y su posible relación con los delitos sexuales de Epstein no está claro, informaron medios estadounidenses, entre ellos la agencia AP.

La Casa Blanca reaccionó rápidamente, acusando a los demócratas de filtrar selectivamente los correos del fallecido magnate financiero para “crear una narrativa falsa con fines políticos”.

“Se trata de una manipulación descarada de información parcial con el único objetivo de dañar la imagen del presidente”, señaló un portavoz del gobierno.

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron tres correos electrónicos en los que Epstein menciona a Trump.

En uno de ellos, fechado en 2011, Epstein le escribió a su entonces allegada Ghislaine Maxwell que el magnate “pasó horas” en su residencia junto a una joven víctima de su red de explotación sexual.

La publicación de los correos ha reavivado las preguntas sobre la relación entre Trump y Epstein, y sobre qué sabía realmente el actual presidente acerca de las actividades ilícitas del financiero, condenado por tráfico sexual de menores.

Epstein, que murió en prisión en 2019 en circunstancias aún polémicas, mantenía vínculos con varias figuras poderosas del mundo empresarial y político.

Sin embargo, Trump ha negado reiteradamente cualquier implicación o conocimiento de los delitos, y asegura que rompió toda relación con Epstein hace más de una década.

Durante su mandato, el presidente ha calificado las acusaciones de “falsas y políticamente motivadas”, y su equipo de comunicación insistió en que los correos publicados “carecen de contexto y no demuestran nada”.

“Los demócratas están desesperados por distraer a la opinión pública con historias recicladas y sin fundamento”, dijo un funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato.

El escándalo amenaza con añadir nueva tensión al ambiente político en Washington, mientras republicanos y demócratas se preparan para un año electoral decisivo.

Los republicanos acusan a la oposición de usar el caso Epstein como arma política, mientras que sectores demócratas sostienen que los correos podrían justificar una investigación más profunda sobre los vínculos entre el presidente y el financista.

Por el momento, Trump no ha hecho declaraciones públicas sobre el tema y evitó responder preguntas de la prensa durante un acto en la Casa Blanca, donde firmó la ley que puso fin al reciente cierre del gobierno.