Se vuelca camión cisterna de CUPET en Cuba con más de 30,000 litros de petróleo

Un camión cisterna perteneciente a la empresa estatal TRANSCUPET se en volcó la tarde del 20 de octubre de 2025 en la Vía Blanca, a la altura del desvío hacia Puerto Escondido, en la provincia de Mayabeque, provocando un derrame de más de 31 mil litros de petróleo crudo.

Según informó la empresa Cuba Petróleo (CUPET) en su perfil oficial de Facebook, el accidente ocurrió alrededor de las 6:40 p.m., cuando el conductor del vehículo, una rastra con chapa B 256192, perdió el control al incorporarse a la vía secundaria que conduce al poblado costero.

Foto: Captura de Facebook/CUPET

El chofer, que transportaba el combustible desde los pozos hacia la batería de Puerto Escondido, resultó lesionado, pero sin peligro para la vida.

Foto: Captura de Facebook/CUPET

El lesionado fue trasladado de inmediato a un centro médico en Santa Cruz del Norte, donde recibe atención especializada.

Foto: Captura de Facebook/CUPET

Derrame y respuesta de emergencia

El impacto provocó la volcadura total del camión y el derrame de petróleo sobre la carretera. En cuestión de minutos, equipos especializados del sistema CUPET se movilizaron para contener la fuga y recuperar parte del combustible vertido.

Las autoridades del Ministerio del Interior (MININT) y directivos de la empresa petrolera acudieron al lugar para supervisar las labores de limpieza y evaluar las causas del siniestro, que todavía se investigan oficialmente.

Foto: Captura de Facebook/CUPET

La empresa indicó que “se trabaja en la mitigación de las consecuencias provocadas por el derrame”, aunque hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre la magnitud del impacto ambiental en la zona.

Fuente: Captura de Facebook/CUPET

Reacciones

La publicación de CUPET generó decenas de comentarios de usuarios, muchos de los cuales expresaron alivio por la vida del conductor, aunque no faltaron críticas a las condiciones viales y al estado de los vehículos.

“Lo más importante es que no hubo pérdidas humanas”, escribió un internauta, reflejando el sentimiento generalizado.

“Lo mejor de todo fue preservar la vida”, apuntó otro, mientras abundaban mensajes de agradecimiento y oraciones: “Gracias a Dios el conductor no sufrió daños. Señor, derrama tu misericordia sobre nuestra Cuba”.

Sin embargo, también hubo comentarios que cuestionaron la formación de los choferes y las condiciones técnicas del transporte estatal.

“Pienso que los conductores no tienen la calificación necesaria para manejar vehículos con líquidos; es diferente a las cargas estáticas”, opinó un usuario.

“Eso solo sucede por exceso de velocidad”, señaló otro, mientras alguien pedía “revisar el GPS y ver a qué velocidad se desplazaba, porque llevaba más de treinta toneladas”.

Carreteras en mal estado y fatiga laboral

Una parte importante del debate apuntó a las precarias condiciones de las carreteras cubanas, en especial en la zona de Mayabeque.

“Entre lo mala que está la carretera y lo lisas que están esas gomas, menos mal que el daño no fue mayor”, comentó un internauta.

“Las causas son las malas condiciones de las calles y carreteras de Cuba… ahí mismo se ve un bache lleno de crudo”, agregó otro, que señaló además el agotamiento de los choferes tras largas jornadas: “Dan rueda todo el día y cuando llegan a casa no pueden descansar, sin corriente, con calor y mosquitos”.

Otros recordaron que no es la primera vez que ocurre un accidente similar en esa zona.

“Accidentes comunes en ese tramo, trabajé en la empresa y se perdieron compañeros en las mismas condiciones”, escribió un usuario.

“Tremendo bache hay ahí”, coincidió otro, mientras alguien observó que “más gastadas no pueden estar las gomas”.

En medio de la preocupación, varios comentarios reflejaron el tono irónico y resignado con que muchos cubanos enfrentan la crisis energética.

“En un país que no tiene ni un poquito de petróleo para encender el carbón, increíble que se deje botar una pipa entera”, lamentó un comentarista.

No es la primera vez que ocurre un accidente de este tipo en ese tramo. Conductores y antiguos trabajadores del sector petrolero señalan que la zona de Puerto Escondido es especialmente peligrosa, debido al deterioro del pavimento, los baches profundos y la falta de señalización.

Según testimonios recogidos en redes, los accidentes son frecuentes y los transportistas deben enfrentar largas rutas, mal descanso y escaso mantenimiento de sus vehículos, factores que aumentan los riesgos.

Hasta el cierre de esta nota, CUPET no ha ofrecido nuevos detalles sobre las causas del accidente ni sobre las pérdidas materiales. La empresa aseguró que las labores de recuperación y saneamiento continúan hasta eliminar los riesgos derivados del derrame.

El caso se encuentra bajo investigación conjunta del Ministerio del Interior y de técnicos de la empresa petrolera, quienes deberán determinar si el siniestro fue consecuencia de un fallo mecánico, exceso de velocidad o errores humanos.