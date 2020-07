Calles de Cuba amanecieron con imágenes y pensamientos de Martí a favor de la libertad

Varias calles de toda Cuba amanecieron este miércoles con imágenes y pensamientos de José Martí a favor de la libertad.

"Socialismo es la futura Esclavitud", dice una frase de José Martí impresa en un papel y pegada en una parada de ómnibus en La Habana.

En imágenes compartidas en redes sociales, se ve a dos mujeres en el municipio de Alquízar, provincia Artemisa, pegando en postes de luz eléctrica las frases de José Martí.

Asimismo, los miembros de la Coalición Unitaria Compromiso Democrático repartieron entre la población fotos con frases del Apóstol Nacional.

"Mucha aceptación con esta iniciativa ya que los cubanos respetan al más grande de todos los cubanos", dijo el movimiento opositor.

Asimismo, en en el municipio Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, varios lugares amanecieron con carteles e imágenes de José Martí que tienen mucho que ver con la realidad que hoy se vive en la Isla.

En los municipios de Caibarién y Remedios, en Santa Clara, también se vieron pegatinas con las frases: “Martí es la solución”.

"Hagamos realidad los sueños de Martí, su obra no puede quedar inconclusa, su muerte no puede ser en vano. Él durante la tregua fecunda del 1879 al 1895 fue quien logró la unidad de los patriotas independentistas dentro de sus propias diferencias.

Su legado es pedestal de grandeza, de principios, valores y dignidad, sin Martí no hay patria, no hay nación para Cuba y los cubanos, es el principio y fin de nuestro pasado, presente y futuro", dijo uno de los participantes de la iniciativa.

La iniciativa constituye una especia de llamado al pueblo cubano a través de las ideas de José Martí, un pensador y escritor cubano cuyas ideas tienen una gran vigencia en la actualidad.

El movimiento Compromiso Democrático afirmó que Martí es la"brújula a nuestro destino de nación libre, independiente, con justicia social, prosperidad y progreso con igualdad de oportunidades. No lo es ni con Marx, Lenin y Stalin. La Cuba cubana, la Revolución Cubana de Martí, nuestras raíces como nación independiente, esa es la solución para la crisis actual de la nación".

Muchos usuarios de redes sociales apoyaron la iniciativa: "Muy bien, excelente iniciativa. Los felicito", dijo una cubana.

"Las mujeres cubanas valientes mambisas luchando contra la dictadura represora castrista", dijo otro usuario.