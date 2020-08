China sanciona a los senadores de origen cubano Marco Rubio y Ted Cruz

El gobierno chino anunció este lunes sanciones contra 11 norteamericanos, entre ellos los senadores de origen cubano Marco Rubio y Ted Cruz, en respuesta a las medidas de Washington contra igual cantidad de funcionarios de chinos y de Hong Kong, acusados ​​de restringir las libertades políticas en la ex colonia británica.

"El mes pasado #China me prohibió Hoy me sancionaron No quiero ser paranoico pero empiezo a pensar que no les agrado”, escribió Marco Rubio en Twitter.

Además de los citados, en el listado también figuran los senadores Tom Cotton, Josh Hawley, Pat Toomey y el representante Chris Smith, así como integrantes de grupos sin fines de lucro y de derechos humanos.

"En respuesta a ese comportamiento incorrecto de Estados Unidos, China ha decidido imponer sanciones a las personas que se han conducido de manera atroz en asuntos relacionados con Hong Kong", dijo en rueda de prensa Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, aunque no detalló el alcance de la medida.

El mes pasado, China ya había anunciado sanciones contra Cruz, Rubio y otros legisladores estadounidenses después de que Washington penalizara a altos cargos chinos por el trato a los musulmanes uigures en la región de Xinjiang.

Los legisladores estadounidenses sancionados por China han criticado abiertamente una nueva ley de seguridad nacional que Beijing impuso a Hong Kong en junio, que amplía su autoridad en el centro financiero.

En los últimos meses, las relaciones entre China y Estados Unidos se han deteriorado de forma creciente por cuestiones que van desde el comercio hasta Hong Kong y el manejo del coronavirus.

Estados Unidos impuso el pasado viernes sanciones también a la directora ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, así como a los jefes de policía de la ciudad, en virtud de un decreto firmado por el presidente Donald Trump.

Esas sanciones congelan los activos estadounidenses propiedad de esas personas y, en general, prohíben a los norteamericanos hacer negocios con ellos.

La última medida de Beijing incluye sanciones contra los jefes de cinco organizaciones no gubernamentales con sede en Estados Unidos: el Fondo Nacional para la Democracia, el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, el Instituto Republicano Internacional, Freedom House y Human Rights Watch. Los cinco grupos habían sido objeto de sanciones en diciembre en relación con sus posiciones sobre Hong Kong.

Alianza contra China

En junio, un grupo de legisladores de ocho países, entre los que figuraban Estados Unidos, crearon una nueva alianza para contrarrestar "la amenaza" que a su juicio representa China para el comercio mundial y la seguridad.

La Alianza Interparlamentaria sobre China reunió, entre otros, al senador republicano Marco Rubio y al demócrata Bob Menéndez, de Estados Unidos. También al ex ministro de defensa japonés Gen Nakatani y la miembro del comité de asuntos exteriores del Parlamento Europeo Miriam Lexmann, informó el portal digital Bloomberg.

"China, bajo el gobierno del Partido Comunista Chino, representa un desafío global", dijo Rubio entonces en un vídeo difundido en Twitter.

La nueva alianza también señaló que el aumento económico de China está presionando el orden global. Asimismo, que muchos países se han enfrentado solos y a un alto costo a la supremacía del gigante asiático, y aseguraron que sus naciones -Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Japón, Australia, Canadá, Suecia, Noruega, y miembros del parlamento europeo- han enfrentado las consecuencias económicas y políticas de estos enfrentamientos.