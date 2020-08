"Para aumentar los móviles en 4G", así justifica funcionaria de ETECSA la venta de celulares en dólares

La funcionaria de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), Dianitsy Barreto Martínez, justificó la venta de celulares en dólares en Cuba con el aumento de los teléfonos con tecnología 4G.

Según Barreto, especialista de Comunicación Institucional de ETECSA en Villa Clara, la venta en moneda libremente convertible (MLC) permitirá "aumentar significativamente los teléfonos móviles en la banda de la frecuencia 4G".

No obstante, está claro que la medida tiene el objetivo de recaudar divisas en el país, al igual que las tiendas en moneda libremente convertible tanto de electrodomésticos como de alimentos y artículos de primera necesidad, que abrieron en toda la isla en medio de una profunda crisis económica.

ETECSA anunció este sábado a través de las redes sociales la venta en MLC de teléfonos celulares en varios puntos de venta, cinco días después de que comenzaran a ofertarlos en dos oficinas en La Habana (17 y A, Vedado, y Náutico, Playa).

Barreto aprovechó para anunciar la ubicación del punto de venta de celulares en MCL en Villa Clara.

El monopolio de las comunicaciones en Cuba anunció que abriría en lo adelante al menos una oficina en cada cabecera de provincia.

La empresa tiene entre sus ofertas un Alcatel 5033M, en 65.00 USD y un Alcatel1 5024A por 165.00 USD, ambos con tres meses de garantía.

La noticia ha generado quejas y críticas no solo por el hecho, nuevamente, de que los cubanos no ganan en dólares y no todos tienen familiares en el extranjero, sino por los descabellados precios de los equipos.

"Este teléfono está demasiado caro para sus características, deberían pensar mejor los precios, esos son móviles q en el extranjero nadie compra", comentó un usuario.

Otro internauta reaccionó con ironía: "Qué bueno que ya se acerca la unificación monetaria, pronto eliminarán el CUC y el CUP y tendremos una sola moneda, el USD, en cuanto cobre mi primer salario en dólares americanos me compró un móvil nuevo y de paso entro por primera vez a las tiendas en MLC".